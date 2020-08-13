Телешоу 2020 на СТБ: что увидят зрители осенью
К осеннему телесезону СТБ готовит сразу четыре студийных ток-шоу.
«Детектор лжи»
Ведущий – Дмитрий Карпачев
Героями премьерных выпусков станут люди, которые хотят быть услышанными. По определенным причинам их правде никто не доверяет, и только на «Детекторе лжи» с помощью полиграфа станет понятно, кому верить. Любой честный ответ на сложные, а порой и неприятные вопросы, имеет свою цену. Но правда того стоит. Если участники будут откровенными до конца, получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
Съемки проекта уже стартовали.
«О чем молчат женщины»
Ведущая – Оксана Байрак
Легендарная телеведущая и режиссёр в студии ток-шоу будет откровенно говорить с героинями на самые волнующие, спорные и очень сложные темы. Оксана Байрак всегда тонко чувствует женскую душу, именно поэтому героини открываются ей настолько, что готовы рассказать даже самую интимную историю. В каждой программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого никому не рассказывала.
Я буду откровенна так же, как и героини со мной. Я не умею говорить просто так, буду спорить или соглашаться с экспертами, высказывать свое мнение. Мы не просто поговорим, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение,– рассказала телеведущая.
Съемки проекта уже стартовали.
«Таємниці ДНК»
Ведущая – Татьяна Высоцкая
Успешный проект собственной разработки телеканала СТБ «Таємниці ДНК» продолжит помогать узнавать правду с помощью ДНК-теста. В студии проекта не просто обсуждают сложные и невероятные истории, в которых оказались герои – только в «Таємницях ДНК» они, наконец-то, получают ответ, который так долго искали.
Всю правду участники узнают прямо в студии – по результату ДНК-теста, точность которого приближается к 99% и подделать который невозможно. Конверт с результатами генетической экспертизы в конце каждой программы открывает ведущая Татьяна Высоцкая, а ответ, который в нем находится, зачастую кардинально меняет жизнь героев.
Съемки проекта уже стартовали.
«Один за всех»
Ведущий – Михаил Присяжнюк
Восемь лет команда «Один за всех» помогает украинцам восстановить справедливость. В новом сезоне остросоциальное ток-шоу продолжит бороться за истину в самых трудных и резонансных историях.
Тщательное журналистское расследование, изучение всех фактов, внимание к деталям, честность, объективность и защита прав малолетних детей – вот принципы проекта и его ведущего Михаила Присяжнюка. По окончанию каждой истории Михаил будет лично передавать властям все факты по делу и контролировать принятые ими меры для восстановления порядка.
Дата премьеры: 30 августа в 20:00
Напомним,