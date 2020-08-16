Светлана Лобода показала подросших дочерей на отдыхе в Турции: Мое лучшее творение

16 августа 2020 19:00 Катерина Даниленко
Светлана Лобода показала подросших дочерей на отдыхе в Турции: Мое лучшее творение
Певица Светлана Лобода
социальная сеть Instagram

В связи с карантинными ограничениями отдых многих украинских звезд ограничивается пределами Турции. Певица Светлана Лобода также отправилась к Средиземноморскому побережью.

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Компанию исполнительнице составили ее дочери ‒ 9-летняя Ева и 2-летняя Тильда. На своей странице в Instagram звезда разместила трогательные кадры с подросшими девочками. Лицо младшенькой Светлана все еще предпочитает скрывать.

Позируют девушки на морском побережье на фоне невероятного заката и гор. Для вечерней прогулки Лобода выбрала черно-белый костюм: топ с широкими шлейками и мини-юбку. Эффектный макияж, волнистые волосы и объемные украшения дополнили образ знаменитости.

Есть тонкая нить между мамой и детьми ‒ она не рвется от расстояний и времени... И где бы я ни была, что бы я ни делала ‒ я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери ‒ мое лучшее творение,
‒ написала Лобода.

Певица Светлана Лобода с дочками Евой и Тильдой / социальная сеть Instagram

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К слову, отца младшей дочки звезда так и не рассекретила. Надеемся, что со временем знаменитость все же даст откровенное интервью на тему личной жизни и расскажет, занято ли сейчас ее сердце.

Напомним,

Певица Светлана Лобода с дочерью Тильдой / социальная сеть Instagram
  

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