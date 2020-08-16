Светлана Лобода показала подросших дочерей на отдыхе в Турции: Мое лучшее творение
В связи с карантинными ограничениями отдых многих украинских звезд ограничивается пределами Турции. Певица Светлана Лобода также отправилась к Средиземноморскому побережью.
Позируют девушки на морском побережье на фоне невероятного заката и гор. Для вечерней прогулки Лобода выбрала черно-белый костюм: топ с широкими шлейками и мини-юбку. Эффектный макияж, волнистые волосы и объемные украшения дополнили образ знаменитости.
Есть тонкая нить между мамой и детьми ‒ она не рвется от расстояний и времени... И где бы я ни была, что бы я ни делала ‒ я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери ‒ мое лучшее творение,‒ написала Лобода.
Напомним,
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