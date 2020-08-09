Маричка Падалко вспомнила, как кормила грудью троих детей ‒ фото

9 августа 2020 16:59 Катерина Даниленко
Маричка Падалко вспомнила, как кормила грудью троих детей ‒ фото
Телеведущая Маричка Падалко
социальная сеть Instagram

Звезда ТСН Маричка Падалко опубликовала интимные снимки с детьми в рамках недели поддержки грудного вскармливания.

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Телеведущая с трепетом вспомнила, как кормила грудью троих детей, присоединившись к флешмобу #breastfeedingsupportweek. Трогательные кадры появились в Instagram звезды.

Вигодовування маленької дитини ‒ це один із теплих спогадів материнства, який ніколи не повернеш. Багато «картинок» можна відтворити і в «дорослому» дитинстві, а це ‒ ні. Це додаткова цінність, про яку я згадую в Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Здається, в наш час вже немає потреби агітувати жінок за ГВ, бо давно вже це стало меінстрімом. Взагалі, мам, які об’єктивно не можуть годувати немовля грудним молоком, не більше 5 відсотків за світовою статистикою. Все інші випадки ‒ від власного вибору «не годувати» до браку підтримки, знань і кваліфікованої допомоги, коли виникають проблеми,
‒ написала звезда.

Телеведущая Маричка Падалко поддерживает грудное вскармливание / социальная сеть Instagram

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Ведущая также добавила, что с трудностями кормления грудью сталкивается абсолютно каждая женщина. Она не исключение. Главной своей ошибкой называет фанатическое отношение к грудному вскармливанию.

В мене теж були помилки, я вважаю. Я занадто фанатично ставилася до виключно ГВ до 6 місяців, і потім єдиною рідиною, що знали малюки, було мамине молоко. І коли була під час хвороби необхідність багато пити води, вони не знали, що це і навіщо. З першою дитиною молоко зникло поступово само, коли в 10 місяців сина я завагітніла другою дитиною. Другий раз, коли закінчувала годувати старшу доньку, я вирішила випити якусь спеціальну пігулку для згортання ГВ. В результаті в мене була швидка. З третьою дитиною, я просто перестала годувати, і за тиждень молоко само зникло без великих проблем,
‒ поделилась Падалко.

Напомним,

Телеведущая Маричка Падалко поддерживает грудное вскармливание / социальная сеть Instagram

Телеведущая Маричка Падалко поддерживает грудное вскармливание / социальная сеть Instagram
 

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