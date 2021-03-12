МАСКА: на сцене шоу выступит новый герой – стильный и сексуальный Волк

В новом выпуске гипершоу «МАСКА», который канал «Украина» покажет в эту субботу, 13 марта в 21:00, зрители познакомятся с совершенно новым героем – стильным и сексуальным Волком, который сведет с ума всех девушек.

Хотя Волк – достаточно популярный во всем мире герой телеформата The Masked Singer , но в украинской адаптации он будет совсем другим. Этот участник – невероятно харизматичный и стильный. Он имеет яркие желтые глаза и длинные когти, а одет в мерцающий комбинезон с глубоким вырезом и объемными плечами.

Волк выступит в гипершоу «МАСКА» только один раз, поэтому зрителям и звездным детективам будет не просто отгадать, какая суперзвезда спряталась в этом невероятном образе. Но герой убеждает – его имя известно каждому.

Не буду вам врать – на самом деле вы все хорошо знаете меня, – начнет свой рассказ загадочный Вовк. – Мало кто из вас представляет, какую философию исповедует моя душа. Творчество для меня началось еще тогда, когда мне было 7. Сейчас я творю свои картины совсем иначе, чем прежде. Я не помню слов, которые способны описать мое отношение к самому себе. Кто я? Зачем я? В чем смысл? На эти вопросы мне сложно ответить. Что главное в жизни? Наверное, время. Все временно – любовь, слава, ощущение, счастье. Это всего лишь секунды, которые начинают обратный отсчет с момента их наступления.

На грандиозной сцене канала «Украина» Волк исполнит мегахит группы Muse – «Supermassive Black Hole». Окажется, что этот артист обладает не только хорошими вокальными данными, но и впечатляющей пластикой тела. Звездные детективы будут в восторге от его энергетики, а Оля Полякова и NK | Настя Каменских отметят его красивые... ягодицы. Какая суперзвезда замаскировалась в этом образе? Узнаем уже в эту субботу, когда Волк снимет маску.

Также в восьмом выпуске гипершоу «МАСКА» зрители увидят новые выступления участников группы Б – веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара и невероятно милого Циклопа. Чем будут удивлять герои на этот раз? И кого из них рассекретят зрители?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 13 марта, в 21:00 на канале «Украина».