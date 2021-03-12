Від пацанки до панянки-5: участницы спасли новую ученицу Школы леди из 4-метровой ямы

Участницей проекта «Від пацанки до панянки-5» стала аферистка.

В этом сезоне учеба в Школе леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) будет длиться девять недель. Во втором выпуске девушек тоже было девять. Поэтому участницы подумали, что именно в таком количестве они попадут на проект. Но не тут-то было.

После ночевки в психбольнице мы вышли на улицу искать подсказку от педагогов, – рассказывает Ирина #Бакуля Бакулина. – Ходили вокруг здания. Впоследствии услышали крик о помощи. Думали, что нам показалось, но нет. Откуда-то звучало: «Подруги, помогите».

Від пацанки до панянки-5 / пресс-служба

Участниц ждала проверка их моральных качеств.

Для нас было важно понять, насколько девушки могут помогать другим, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Ситуация с неизвестной в яме направлена именно на это.

Умоляла о помощи новая участница реалити, которая стояла в четырехметровой яме. Знакомьтесь – Саша #Зита Панова. Детство девушки прошло в бедности. Ночью в постели она находила клопов, а из подвала в квартиру забегали крысы. На первые заработанные в 14 лет деньги они с сестрой сделали ремонт. До проекта Саша зарабатывала махинациями. Продавала на сайтах несуществующие товары и дома, обманывала клиентов в кафе, где работала.

Я никогда ни у кого не прошу о помощи, – признается Саша. – Поэтому было настоящим испытанием попросить девушек, чтобы они вытащили меня из ямы. Но я понимала, что в одиночку этого не сделаю.

Від пацанки до панянки-5: Саша #Зита Панова / пресс-служба

Конечно, не все обрадовались появлению #Зиты. Ведь это еще одна конкурентка. Надолго ли она задержится в Школе леди, смотрите в понедельник на Новом канале.

Включайте реалити «Від пацанки до панянки» 15 марта в 19:00 на Новом канале и смотрите 3 выпуск проекта.

Напомним,