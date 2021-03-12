Від пацанки до панянки-5: участницы спасли новую ученицу Школы леди из 4-метровой ямы
Участницей проекта «Від пацанки до панянки-5» стала аферистка.
После ночевки в психбольнице мы вышли на улицу искать подсказку от педагогов, – рассказывает Ирина #Бакуля Бакулина. – Ходили вокруг здания. Впоследствии услышали крик о помощи. Думали, что нам показалось, но нет. Откуда-то звучало: «Подруги, помогите».
Участниц ждала проверка их моральных качеств.
Для нас было важно понять, насколько девушки могут помогать другим, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Ситуация с неизвестной в яме направлена именно на это.
Я никогда ни у кого не прошу о помощи, – признается Саша. – Поэтому было настоящим испытанием попросить девушек, чтобы они вытащили меня из ямы. Но я понимала, что в одиночку этого не сделаю.
Конечно, не все обрадовались появлению #Зиты. Ведь это еще одна конкурентка. Надолго ли она задержится в Школе леди, смотрите в понедельник на Новом канале.
Включайте реалити «Від пацанки до панянки» 15 марта в 19:00 на Новом канале и смотрите 3 выпуск проекта.
Напомним,