Интересные факты о необычной пустыне в Бразилии: белоснежная, полна воды и в ней можно утонуть

Эксклюзив 12 марта 2021 03:00 Юлия Крутиева
Интересные факты о необычной пустыне в Бразилии: белоснежная, полна воды и в ней можно утонуть
Орел и Решка: интересные факты о необычной пустыне в Бразилии
пресс-служба Нового канала

Ведущие «Орла&Решки» на Новом канале рассказали о самой необычной пустыне в мире.

На северном побережье Бразилии находится Белая пустыня, которая заслуживает звания самой необычной в мире. Почему, рассказали ведущие тревел-проекта «Орел&Решка. Чудеса света», который показывает Новый канал, Антон Зайцев и Василиса Хвостова.

Факт №1: название переводится как «простыни»

Белой пустыню назвали туристы, оригинальное ее название – Ленсойс-Мараньенсис.

В переводе это означает «пустыня штата Мараньян». Дело в том, что из-за неровного рельефа кажется, что все полторы тысячи квадратных километров занимает не пустыня, а огромная помятая постель, которую кому-то было лень застелить, – рассказал Антон Зайцев.

Орел и Решка: интересные факты о необычной пустыне в Бразилии / пресс-служба Нового канала

Факт №2: частые дожди

В Белой пустыне очень много лагун. Кажется, что в огромный песчаный океан добавили капельку обычного – и получилось чудо света. Все дело в дожде – здесь он льет семь месяцев в году. За один месяц выпадает столько осадков, сколько в Сахаре за три года!

Орел и Решка: интересные факты о необычной пустыне в Бразилии / пресс-служба Нового канала

Факт №3: песок в пустыне не горячий

Хотя песок целый день и находится под палящим солнцем, он абсолютно не горячий. Почему, спросите вы. Отвечаем – песок в этих местах смешан с кварцем, а он пропускает солнечные лучи и не нагревается.

Орел и Решка: интересные факты о необычной пустыне в Бразилии / пресс-служба Нового канала

Факт №4: в этой пустыне можно утонуть

Ленсойс-Мараньенсис – единственная пустыня в мире, в которой можно утонуть.

Вода в этой пустыне не впитывается. Просто под песком лежит слой глины, который помогает воде задерживаться. Так что глубина некоторых лагун здесь достигает трех метров, – отметила ведущая «Орла&Решки» на Новом канале Василиса Хвостова.

Орел и Решка: интересные факты о необычной пустыне в Бразилии / пресс-служба Нового канала

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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