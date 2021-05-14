Злата Огневич рассказала, как стала жертвой жестокости любимого

14 мая 2021 18:00 Юлия Туренко
Злата Огневич рассказала, как стала жертвой жестокости любимого
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич призналась, что страдала от физического насилия.

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Певица Злата Огневич личную жизнь привыкла держать подальше от людских глаз, но журналистам программі «Зірковий шлях» на канале «Украина» едва ли не впервые она решается сделать откровение о своих мужчинах и о том, что была жертвой жестокости любимого.

У нас была такая итальянская семейка, очень горячие отношения. Мы били посуду на кухне, кричали друг на друга. То есть это выглядит, наверное, очень сексуально в каком-то кино итальянском, но в жизни, поверьте мне, это никакого лично мне удовольствия не приносило. И дошло до того, что он меня ударил по лицу и ушел из дома остыть, и когда он вернулся, я сказала: «Все, собирай чемоданы, на этом все кончено». Это была последняя капля. Там были слезы, он у меня на коленях просил прощения. Но я сказала: «Я просто теперь тебя боюсь. Если ты раз со мной так сделал во время нашей ссоры и не можешь себя держать в руках, что будет дальше, - рассказывает Огневич.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
Если из этих отношений Злата вышла самостоятельно, то в последующих не обошлось без посторонней помощи.

Были такие отношения, после которых я начала ходить к психотерапевту и сидела некоторое время на антидепрессантах. Отношения с абьюзером, который мне говорил: «Ужасная у тебя фигура, внешность, ну талант такой середнячок. И после меня кто еще на тебя будет смотреть, еще мне ты захочешь сказать спасибо, что я на тебя обратил внимание». В какой-то момент я поняла, что мне очень больно находиться в этих отношениях, - делится звезда.

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Именно психотерапия помогла Злате год назад выйти из абьюзивних отношений. Сейчас она снова одинока. Правда, если до недавнего времени в интервью Злата на вопрос «карьера или семья» предпочитала карьеру, то теперь все кардинально изменилось.

Нет, я не буду выбирать. Мой любимый, мужчина моей мечты, он не будет меня ставить перед выбором - карьера или семья. Наоборот, он будет уважать мою работу, творчество, призвание. А я буду уважать его. И вместе мы будем развивать друг друга, - рассказала певица.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
Напомним, 

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