Злата Огневич рассказала, как стала жертвой жестокости любимого

Певица Злата Огневич призналась, что страдала от физического насилия.

Певица Злата Огневич личную жизнь привыкла держать подальше от людских глаз, но журналистам программі «Зірковий шлях» на канале «Украина» едва ли не впервые она решается сделать откровение о своих мужчинах и о том, что была жертвой жестокости любимого.

У нас была такая итальянская семейка, очень горячие отношения. Мы били посуду на кухне, кричали друг на друга. То есть это выглядит, наверное, очень сексуально в каком-то кино итальянском, но в жизни, поверьте мне, это никакого лично мне удовольствия не приносило. И дошло до того, что он меня ударил по лицу и ушел из дома остыть, и когда он вернулся, я сказала: «Все, собирай чемоданы, на этом все кончено». Это была последняя капля. Там были слезы, он у меня на коленях просил прощения. Но я сказала: «Я просто теперь тебя боюсь. Если ты раз со мной так сделал во время нашей ссоры и не можешь себя держать в руках, что будет дальше, - рассказывает Огневич.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Если из этих отношений Злата вышла самостоятельно, то в последующих не обошлось без посторонней помощи.

Были такие отношения, после которых я начала ходить к психотерапевту и сидела некоторое время на антидепрессантах. Отношения с абьюзером, который мне говорил: «Ужасная у тебя фигура, внешность, ну талант такой середнячок. И после меня кто еще на тебя будет смотреть, еще мне ты захочешь сказать спасибо, что я на тебя обратил внимание». В какой-то момент я поняла, что мне очень больно находиться в этих отношениях, - делится звезда.

Именно психотерапия помогла Злате год назад выйти из абьюзивних отношений. Сейчас она снова одинока. Правда, если до недавнего времени в интервью Злата на вопрос «карьера или семья» предпочитала карьеру, то теперь все кардинально изменилось.

Нет, я не буду выбирать. Мой любимый, мужчина моей мечты, он не будет меня ставить перед выбором - карьера или семья. Наоборот, он будет уважать мою работу, творчество, призвание. А я буду уважать его. И вместе мы будем развивать друг друга, - рассказала певица.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним,