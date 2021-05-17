Холостячка-2: Ксения Мишина посоветовала Злате Огневич, чего не стоит бояться во время съемок

17 мая 2021 17:10 Юлия Туренко
Холостячка-2: Ксения Мишина посоветовала Злате Огневич, чего не стоит бояться во время съемок
Актриса Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua

11 сезон проекта «Холостяк» близиться к своему завершению.

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Но зрителям не стоит расстраиваться, ведь уже осенью на канале СТБ состоится премьера второго сезона шоу «Холостячка», главной героиней которого стала Злата Огневич.

Сейчас певица активно готовится к съемочному процессу, а продюсеры проводят кастинг участников. А вот главная героиня первого сезона «Холостячки», актриса Ксения Мишина, делится со Златой своим опытом и советами.

Так, Мишина советует Огневич прислушиваться к своему сердцу и следовать его желаниям. Также актриса рекомендует певице не бояться проявлять свою смелость.

Не обращать внимания на негатив, который, возможно, вокруг будет происходить. Не слушать ничьих мнений, слушать только себя, - говорит Ксения в интервью КП в Украине. - Не бояться быть смелой и пробовать все новое, что подарят ей в этом проекте Вселенная и мир.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
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Вспомнила Ксения и о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время съемок.

Сложно полностью раскрыть себя на камеру, показать себя наизнанку, не в роли актрисы, а именно как человека, именно как Ксению Мишину, показать все свои чувства, переживания, вывернуть себя и действительно честно построить на всю страну отношения, - рассказывает актриса.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua
Напомним, 

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