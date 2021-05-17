Тина Кароль впервые прокомментировала роман с Даном Баланом и намекнула на продолжение

17 мая 2021 16:20 Юлия Туренко
Тина Кароль впервые прокомментировала роман с Даном Баланом и намекнула на продолжение
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

Личная жизнь Тины Кароль и Дана Балана продолжает интересовать внимание миллионов украинцев.

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Новая волна разговоров на эту тему возникла совсем недавно. Случилось это после того, как продюсер канала 1+1 заявил, что роман между Тиной Кароль и Даном Баланом был отличным маркетинговым инструментом.

Поклонников Тины и Дана это заявление очень удивило. Но больше они удивились признанию самого певца, который заявил, что его с певицей связывают лишь дружеские отношения.

…Продюсер Голоса заявил про «придуманную историю»... – заявил Балан. –Он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо если у нас появилась бы «романтическая связь» и подталкивал нас на это... а в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия... то, что все и заметили в эфирах.. без никакого обмана...

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Но окончательно всех запутала сама Тина. Она призналась, что между ней и Даном Баланом был флирт, который нельзя назвать обманом.

Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше - это наш secret paradise, - интригует артистка в своем Инстаграм.

Тина Кароль и Дан Балан / instagram.com/tina_karol

Напомним, 

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