Тина Кароль впервые прокомментировала роман с Даном Баланом и намекнула на продолжение
Личная жизнь Тины Кароль и Дана Балана продолжает интересовать внимание миллионов украинцев.
Поклонников Тины и Дана это заявление очень удивило. Но больше они удивились признанию самого певца, который заявил, что его с певицей связывают лишь дружеские отношения.
…Продюсер Голоса заявил про «придуманную историю»... – заявил Балан. –Он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо если у нас появилась бы «романтическая связь» и подталкивал нас на это... а в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия... то, что все и заметили в эфирах.. без никакого обмана...
Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше - это наш secret paradise, - интригует артистка в своем Инстаграм.
Напомним,