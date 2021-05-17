Жена Григория Решетника поразила безупречной фигурой на Мальдивах – фото

После продолжительных съемок проекта «Холостяк-11» Григорий Решетник заслужил отпуск.

В 2021 году ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник решил не изменять своим предпочтениям и вместе с семьей в очередной раз отправился на отдых на Мальдивские острова.

Во время отпуска ведущий вместе с женой активно делился со своими подписчиками в социальных сетях эмоциями от путешествия, а также яркими фотографиями.

Григорий Решетник с семьей / instagram.com/kristina_reshetnik

Из отпуска Григорий с семьей вернулся в Украину уже более недели назад, но супруга ведущего Кристина не перестает восхищать публику снимками, на которых она позирует в красивых купальниках.

Художник так бачить, – подписала снимок жена Решетника.

На одной из фотографий Кристина соблазнительно позирует в голубом бикини на тонких бретелях перед объективом на фоне невероятно красивого заката.

Кристина Решетник / instagram.com/kristina_reshetnik

В комментариях под снимками фолловеры не скрывали своего восхищения. Они не могли оторвать своего взгляда от ее стройных ножек и тонкой талии.

Напомним,