Орел и Решка. Земляне: Новый канал покажет неожиданный сезон тревел-шоу с новыми ведущими

17 мая 2021 22:20 Юлия Туренко
Орел и Решка. Земляне: Новый канал покажет неожиданный сезон тревел-шоу с новыми ведущими
Орел и Решка. Земляне
пресс-служба Нового канала

Новые ведущие – популярная певица из Боливии и блогер из Днепра, обновленная концепция. Новый канал покажет неожиданный сезон тревел-шоу «Орел&Решка», в котором особое внимание уделят не машинам и отелям, а людям.

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За десять лет своего существования тревел-шоу «Орел&Решка» показало зрителям практически всю планету – популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне, премьеру которого Новый канал покажет 5 июня, путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название – «Земляне».

Ведущие – певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов, который ведет Instagram-аккаунт со смешными видео для изучения английского языка – будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы – грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» покажут страны под совершенно новым углом.

Зрители так полюбили Michelle Andrade в сезоне «10 лет», что просто не оставили нам шанса! Так же, как и поклонники днепровского блогера Кирилла Макашова, которые буквально атаковали наш Instagram-аккаунт с с просьбами сделать его ведущим, – рассказала генеральный продюсер тревел-шоу «Орел&Решка» Елена Синельникова.

Опыт съемки в «Орле&Решке» у Michelle Andrade уже есть – она открывала праздничный сезон «10 лет» в родной Боливии. Но быть ведущей одного выпуска – совсем не то же самое, что отснять весь сезон.

Уверена, что каждый, независимо от своей профессии, хотел бы почувствовать, что такое – быть ведущим «Орел&Решка». Мне выпала такая возможность, и после одного выпуска в сезоне «10 лет» я влюбилась в проект и в талантливейшую команду, которая его создает, – призналась девушка. – Конечно, в реальности все гораздо сложнее, чем это выглядит на экране – возникает много непредсказуемых ситуаций, неожиданных встреч, локаций, персонажей… Но я всегда мечтала общаться с людьми со всего мира, узнавать их истории – и сейчас такими интересными и невероятными встречами наполнен каждый мой день! А я наполнена вдохновением и жаждой приключений! Всегда непросто приходить на место кого-то, нам с Кириллом повезло – мы запатентовали за собой новый сезон! И он точно впечатлит каждого зрителя, потому что это сезон о людях, о Человеке.

А вот блогер Кирилл Макашов впервые стал ведущим тревел-шоу, причем сразу же прошел курс молодого бойца на съемках в экзотических странах.

Я очень рад, что стал ведущим «Орла&Решки»! Спасибо моим подписчикам и Елене Синельниковой, которая прислушалась к ним и взяла меня в тревел-шоу. Хотя первые съемки были очень жесткими – я пил кровь и жил в трущебах, – сказал новоиспеченный ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Мы очень круто сработались с Michelle Andrade, у нас уже есть общие шутки, которыми мы можем по-доброму подтрунивать друг друга. Благодаря этому в общих планах в кадре мы смотримся очень органично.

Премьера сезона «Земляне» состоится в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале. А первые кадры приключений нового сезона вы можете увидеть прямо сейчас – они вошли в видео на украиноязычную версию песни Michelle Andrade – Échale.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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