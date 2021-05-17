Спасти Веру: интересные подробности съемки детективной мелодрамы

В понедельник, 17 мая, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят новую 16-серийную картину «Спасти Веру» производства кинокомпании «Киевтелефильм». Сценарий детективной мелодрамы полон неожиданных сюжетных поворотов.

Главная героиня истории картины «Спасти Веру» – талантливый доктор Вера Новикова. Неожиданно ее сестру Нину находят мертвой на улице. Пытаясь выяснить обстоятельства смерти сестры, Вера попадает в водовоорот преступных событий и в какой-то момент сама оказывается на скамье подсудимых.

В картине снялись любимцы украинских зрителей – популярные актеры Елена Великанова, Алексей Зубков, Алина Гросу, Юлия Такшина, Михаил Химичев, Роман Полянский и многие другие. Работа над сериалом стартовала в феврале этого года, и за достаточно короткий промежуток времени съемочной группе во главе с режиссером Александром Итыгиловым удалось создать невероятно захватывающую историю.

В основном мы снимали в Киеве, иногда выезжали за пределы столицы в поисках необычных локаций. Например, в Березань – там находится женская колония. Она уже закрыта, но все равно чувствуется, что это место пропитано болью. Отопления там видимо не было и в лучшие времена, так что актриса, которая снималась в этом месте, прочувствовала этот холод на себе и даже приболела, – рассказывает Александр Итыгилов.

Режиссер Александр Итыгилов / пресс-служба канала Украина

По словам режиссера, во время карантина находить локации для съемок стало сложнее – одни места сейчас просто закрыты, в другие не так просто попасть. Но у компании «Киевтелефильм» есть собственный съемочный павильон в Бортничах, где можно построить практически любые декорации.

Конечно, строить с нуля дороже, чем снимать в уже существующем месте, – говорит режиссер. – Зато тебе не нужно приспосабливаться. Ты берешь и создаешь именно те помещения, которые нужны конкретной истории.

Актриса Алина Гросу / пресс-служба канала Украина

Режиссер-постановщик картины весьма лестно отзывается о работе с актерским составом проекта. Но если артисты всегда четко выполняли его задачи, то один персонаж никак не хотел прислушиваться к командам.

Был у нас кот Изя. Из-за этого животного наша главная героиня попадет в очень неприятную ситуацию, – рассказывает Александр Итыгилов. – Я много котов снимал раньше, с этим животными, наверное, сложнее всего. Они не выполняют команды, это просто бесполезно. Как правило, корм в этом случае не работает. Нужно просто дожидаться определенного момента, поставив камеру в нужное положение. Конечно, на эти сцены ушло достаточно много времени, но что поделать.

Елена Великанова -главная героиня Вера / пресс-служба канала Украина

Говоря о сценарии, режиссер отмечает, что зрителей ожидает история с лихо закрученным сюжетом, интрига в котором будет сохраняться вплоть до самой развязки.

Обычно сюжетная линия выстроена так, что при просмотре сериала все же более-менее понятно, как в финале переплетутся судьбы героев. Но в данном случае дело обстоит несколько иначе, – подчеркивает он.

Смотрите новую детективную мелодраму «Спасти Веру» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,