Пара на мільйон: Леся Нікітюк розповіла про власні зміни під час зйомок реаліті

15 сентября 2022 12:07 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Пара на мільйон: Леся Нікітюк розповіла про власні зміни під час зйомок реаліті
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Як Лесі Нікітюк допомогли в «Парі на мільйон»?

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Щопонеділка о 20:00 Новий канал показує реаліті «Пара на мільйон». Проєкт знятий до великої війни. Такі різні хлопці та дівчата вчаться будувати стосунки. Хтось дружні, а хтось і романтичні. 

Впевнені красуні допомагають хлопцям позбутися комплексів, а ті в свою чергу – розкрити дівчатам їхні найкращі риси. Та допоміг цей проєкт не лише учасникам, а й ведучим. 

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Так, Леся Нікітюк зізналася, що до неї у гримерку частенько приходила психологиня. Що ж важливе для себе з’ясувала ведуча під час зйомок? 

Я зрозуміла, наскільки у стосунках важливо миритися з партнером та шукати компроміси. Для мене, наприклад, будь-яка сварка з хлопцем – це кінець світу, я одразу спалюю мости та не думаю, що буде далі. Гримаю дверима, не повертаюся, не телефоную, видаляю контакт, блокую. Але це – найпростіший шлях, зберегти відносини значно важче, – зізнається ведуча. – Завдяки «Парі на мільйон» буду вчитися не обривати стосунки, а будувати їх.

Нагадаємо, 

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