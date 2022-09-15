Пара на мільйон: Леся Нікітюк розповіла про власні зміни під час зйомок реаліті
Як Лесі Нікітюк допомогли в «Парі на мільйон»?
Впевнені красуні допомагають хлопцям позбутися комплексів, а ті в свою чергу – розкрити дівчатам їхні найкращі риси. Та допоміг цей проєкт не лише учасникам, а й ведучим.
Я зрозуміла, наскільки у стосунках важливо миритися з партнером та шукати компроміси. Для мене, наприклад, будь-яка сварка з хлопцем – це кінець світу, я одразу спалюю мости та не думаю, що буде далі. Гримаю дверима, не повертаюся, не телефоную, видаляю контакт, блокую. Але це – найпростіший шлях, зберегти відносини значно важче, – зізнається ведуча. – Завдяки «Парі на мільйон» буду вчитися не обривати стосунки, а будувати їх.
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