Пара на мільйон: Леся Нікітюк розповіла про власні зміни під час зйомок реаліті

Як Лесі Нікітюк допомогли в «Парі на мільйон»?

Щопонеділка о 20:00 Новий канал показує реаліті «Пара на мільйон» . Проєкт знятий до великої війни. Такі різні хлопці та дівчата вчаться будувати стосунки. Хтось дружні, а хтось і романтичні.

Впевнені красуні допомагають хлопцям позбутися комплексів, а ті в свою чергу – розкрити дівчатам їхні найкращі риси. Та допоміг цей проєкт не лише учасникам, а й ведучим.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Так, Леся Нікітюк зізналася, що до неї у гримерку частенько приходила психологиня. Що ж важливе для себе з’ясувала ведуча під час зйомок?

Я зрозуміла, наскільки у стосунках важливо миритися з партнером та шукати компроміси. Для мене, наприклад, будь-яка сварка з хлопцем – це кінець світу, я одразу спалюю мости та не думаю, що буде далі. Гримаю дверима, не повертаюся, не телефоную, видаляю контакт, блокую. Але це – найпростіший шлях, зберегти відносини значно важче, – зізнається ведуча. – Завдяки «Парі на мільйон» буду вчитися не обривати стосунки, а будувати їх.

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