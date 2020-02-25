Юрий Громовой: Самое главное в любой стрессовой ситуации – не паниковать!

Актер шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Юрий Громовой рассказал, как оказался на больничной койке и какие шутки поступают в его сторону от коллег по сцене.

Юрий, расскажите, что с вами случилось?

Все стандартно: ехал, упал, очнулся – гипс. Скажу проще: «Мотосезон 2020 открыт неудачно».

Кому вы позвонили первому и сообщили о случившемся?

Самое главное в любой стрессовой ситуации – не паниковать! Я увидел, что нога сломана, было очень больно. Сказал себе 5 раз «спокойно» и сам вызвал скорую.

Страшно ли звонить продюсеру в подобных ситуациях и говорить, что не сможете присутствовать на съемках?

Лучше сразу позвонить продюсеру. Чем дольше тянешь, тем хуже становится ситуация.

Что происходит на съемочной площадке, когда заболевает актер: отменяют съемки или меняют актера?

Никто не отменит съемку, её возможно только немного подвинуть. А если не могут подвинуть, значит меняют актера. У актера нет больничного. Как только немного заживет нога, буду сниматься сидя. Я уже скучаю по съемкам.

Одни люди на стрессовые ситуации реагируют гневом, другие – смехом. А как реагируете вы, когда все идет «не по плану»?

Мне удобней, когда я смеюсь. И обожаю, когда люди рядом тоже шутят, даже в стрессовых и очень болезненных состояниях. Проверено! Мне операцию делали три парня, очень смешные ребята. Мы говорили, что после операции идём в караоке. И вообще министерство должно сделать караоке в каждой операционной. Операция идёт – пациент поёт.

Увидим ли мы Юру с гипсом на концерте студии «Мамахохотала» 29 марта или вы доверите свои роли другим актерам?

Костыли отличный повод для шуток. Думаю, увидимся.

В связи с вашим пребыванием на больничном, поступают ли шутки в вашу сторону от актеров студии?

Конечно! Без этого невозможно. Из последнего: «Если в офисе услышите скрип железа – не пугайтесь, это Иваныч идёт».

27 марта студии «Мамахохотала» исполняется 8 лет, а сколько из них вы уже вместе со студией?

Надо подумать. Наверное, лет шесть.

Составили ли вы уже себе список книг, фильмов или детских мультиков на время реабилитации?

О, да! Все, что я когда-либо хотел посмотреть, - смотрю сейчас. Уже глянул «Чернобыль», «Полицейский с рублевки», «Доктор Дулиттл» и ещё много всего планирую посмотреть.

Разрешите ли своим детям разрисовать гипс?

Доктор сказал, что гипса не будет. А вот костыли точно разрешу как-угодно разрисовать.

От всей редакции желаем вам скорейшего выздоровления! И будем ждать ваших новых ролей!

Спасибо!