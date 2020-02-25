Юрий Громовой: Самое главное в любой стрессовой ситуации – не паниковать!
Актер шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Юрий Громовой рассказал, как оказался на больничной койке и какие шутки поступают в его сторону от коллег по сцене.
Юрий, расскажите, что с вами случилось?
Кому вы позвонили первому и сообщили о случившемся?
Самое главное в любой стрессовой ситуации – не паниковать! Я увидел, что нога сломана, было очень больно. Сказал себе 5 раз «спокойно» и сам вызвал скорую.
Страшно ли звонить продюсеру в подобных ситуациях и говорить, что не сможете присутствовать на съемках?
Лучше сразу позвонить продюсеру. Чем дольше тянешь, тем хуже становится ситуация.
Что происходит на съемочной площадке, когда заболевает актер: отменяют съемки или меняют актера?
Никто не отменит съемку, её возможно только немного подвинуть. А если не могут подвинуть, значит меняют актера. У актера нет больничного. Как только немного заживет нога, буду сниматься сидя. Я уже скучаю по съемкам.
Одни люди на стрессовые ситуации реагируют гневом, другие – смехом. А как реагируете вы, когда все идет «не по плану»?
Мне удобней, когда я смеюсь. И обожаю, когда люди рядом тоже шутят, даже в стрессовых и очень болезненных состояниях. Проверено! Мне операцию делали три парня, очень смешные ребята. Мы говорили, что после операции идём в караоке. И вообще министерство должно сделать караоке в каждой операционной. Операция идёт – пациент поёт.
Увидим ли мы Юру с гипсом на концерте студии «Мамахохотала» 29 марта или вы доверите свои роли другим актерам?
Костыли отличный повод для шуток. Думаю, увидимся.
В связи с вашим пребыванием на больничном, поступают ли шутки в вашу сторону от актеров студии?
Конечно! Без этого невозможно. Из последнего: «Если в офисе услышите скрип железа – не пугайтесь, это Иваныч идёт».
27 марта студии «Мамахохотала» исполняется 8 лет, а сколько из них вы уже вместе со студией?
Составили ли вы уже себе список книг, фильмов или детских мультиков на время реабилитации?
О, да! Все, что я когда-либо хотел посмотреть, - смотрю сейчас. Уже глянул «Чернобыль», «Полицейский с рублевки», «Доктор Дулиттл» и ещё много всего планирую посмотреть.
Разрешите ли своим детям разрисовать гипс?
Доктор сказал, что гипса не будет. А вот костыли точно разрешу как-угодно разрисовать.
От всей редакции желаем вам скорейшего выздоровления! И будем ждать ваших новых ролей!
Спасибо!