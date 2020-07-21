3 признака испорченного мяса, которое нельзя употреблять в пищу

21 июля 2020 10:30 Алла Лысак
3 признака испорченного мяса, которое нельзя употреблять в пищу
3 признака испорченного мяса, которое нельзя употреблять в пищу
pixabay.com

Выбираем мясо правильно!

Цвет продукта 

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Визуально осмотрите выбранный кусок мяса, если вы предпочитаете свинину, то продукт должен иметь розовый оттенок, для говядины характерна мякоть темно-красного цвета, а телятина — что-то среднее между ними.

Очень важно, чтобы мясо было окрашено равномерно, а жировая прослойка оставалась белого цвета (если сальные прожилки серые, мясо испортилось). Затем посмотрите на срез, края продукта темнеют со временем.

Запах мяса 

Свежее мясо пахнет довольно приятно, некоторые даже слышат отголоски чего-то молочного.

Если продукт свежий, то у него едва ощутимый аромат, другие и неприятные примеси должны однозначно убедить вас не покупать это мясо. 

Плотность 

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Наконец, последний тест на свежесть — потрогайте мясо, надавите пальцем и проследите, как быстро исчезнет вмятина. У свежего продукта вмятины фактически не будет, а если мясо пытаются продать давно, то продукт полностью теряет упругость. 

Напомним,

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