Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)

Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)

23 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту «Як ти?». 9 випуск проєкту «Як ти?» від 23.07.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 9 випуску проєкту Як ти? : Вночі 24 лютого Ксенія Мішина разом із сином Платоном збиралися у довгоочікувану відпустку. Приїхавши до аеропорту, акторку охопив страх – раптом вона почула кілька вибухів. В проєкті «Як ти?» від 23.07.2022 Ксенія Мішина розповіла, що не зрозуміла, що відбувається. Проте вже вдома у новинах пролунали страшні слова: «Почалася війна».

Інтерв'ю Ксенії Мішиної стане для вас справжнім відкриттям. Ви дізнаєтеся, чи досі разом Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, чи налагодилися у Ксенії стосунки з батьком Платона, як актриса допомагає ЗСУ. Не пропустіть – дивіться онлайн-проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником 9 випуск від 23.07.2022.

9 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.