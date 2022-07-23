Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)
23 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту «Як ти?». 9 випуск проєкту «Як ти?» від 23.07.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Інтерв'ю Ксенії Мішиної стане для вас справжнім відкриттям. Ви дізнаєтеся, чи досі разом Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, чи налагодилися у Ксенії стосунки з батьком Платона, як актриса допомагає ЗСУ. Не пропустіть – дивіться онлайн-проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником 9 випуск від 23.07.2022.
9 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.