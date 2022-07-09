Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

9 июля 2022 13:39 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Пресслужба каналу СТБ

9 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Як ти? 7 випуск проєкту Як ти? від 09.07.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Як ти?: З початком повномасштабного вторгнення Єгор Крутоголов твердо вирішив, що нікуди не поїде і залишиться у містечку під Києвом. Із рішенням глави сімейства погодилася і дружина Катерина, яка навідріз відмовилася їхати до іншого міста чи країни без чоловіка. Як сім'я пережила трагічні події під Києвом? Як сини Єгора відреагували на початок повномасштабної війни?

В інтерв'ю Єгор Крутоголов докладно розповів про допомогу ЗСУ. Актор активно волонтерить та забезпечує ЗСУ машинами та іншим необхідним спорядженням, яке допомагає бійцям боротися та виганяти ворога з території України. Окрім цього Єгор Крутоголов висловив свої думки щодо української мови та відповів на провокаційне запитання. Дивіться онлайн проєкт Як ти? 7 випуск від 09.07.2022.

7 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

 

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СТБ телешоу війна особисте життя зірок відео Григорій Решетник Як ти Єгор Крутоголов

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