Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
9 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Як ти? 7 випуск проєкту Як ти? від 09.07.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
В інтерв'ю Єгор Крутоголов докладно розповів про допомогу ЗСУ. Актор активно волонтерить та забезпечує ЗСУ машинами та іншим необхідним спорядженням, яке допомагає бійцям боротися та виганяти ворога з території України. Окрім цього Єгор Крутоголов висловив свої думки щодо української мови та відповів на провокаційне запитання. Дивіться онлайн проєкт Як ти? 7 випуск від 09.07.2022.
7 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.