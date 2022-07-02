Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

2 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проекту Як ти? 6 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 6 випуску проекта Як ти? : Григорій Решетник побував у гостях у Дмитра Черкасова та Олександри. Дмитро Черкасов був Холостяком 7 сезону, проте ні з ким із учасниць стосунку так і не збудував. Із Олександрою він познайомився вже після проекту. Молоді люди створили міцну сім'ю, яка здавалася майже ідеальною.

На ранок 24 лютого життя Дмитра та Олександри змінилося. Вони прокинулися від вибухів і спершу вирішили, що проблема в газовому казані. Вони не одразу зрозуміли, що почалася війна. У проекті Як ти? 6 випуск подружжя розповіло, що того дня їхні діти були в гостях у бабусі з дідусем, і саме це було для них найстрашнішим – розуміти, що діти далеко.

Олександра разом із дітьми поїхали за кордон, а Дмитро Черкасов вступив до ТРО в Україні. Незважаючи на це, подружжя робило все можливе, щоб підтримувати стосунки на відстані, а діти не відчували, ніби залишилися без батька. Малята дуже сумували за татом, і Олександрі було важко пояснити їм, чому вони змушені були виїхати без нього…



Чому Олександра вирішила повернутись? І як екс-Холостяк навчився бути татом онлайн? Дивіться інтерв'ю Дмитра Черкасова у проекті Як ти? 6 випуск.

6 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.