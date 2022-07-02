Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
2 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проекту Як ти? 6 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.
На ранок 24 лютого життя Дмитра та Олександри змінилося. Вони прокинулися від вибухів і спершу вирішили, що проблема в газовому казані. Вони не одразу зрозуміли, що почалася війна. У проекті Як ти? 6 випуск подружжя розповіло, що того дня їхні діти були в гостях у бабусі з дідусем, і саме це було для них найстрашнішим – розуміти, що діти далеко.
Олександра разом із дітьми поїхали за кордон, а Дмитро Черкасов вступив до ТРО в Україні. Незважаючи на це, подружжя робило все можливе, щоб підтримувати стосунки на відстані, а діти не відчували, ніби залишилися без батька. Малята дуже сумували за татом, і Олександрі було важко пояснити їм, чому вони змушені були виїхати без нього…
Чому Олександра вирішила повернутись? І як екс-Холостяк навчився бути татом онлайн? Дивіться інтерв'ю Дмитра Черкасова у проекті Як ти? 6 випуск.
6 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.