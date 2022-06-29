Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)

Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)

25 червня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проекту Як ти? 5 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 5 випуску проекта Як ти? : Надія Матвєєва розповіла: до останнього вона не вірила, що на Україну нападе ворожа орда. Вранці 24 лютого вона вийшла на прогулянку із собакою та записала бадьоре відео зі словами підтримки усьому народу України. Однак коли до Ірпіня прорвалися росіяни, їй по-справжньому стало страшно. Адже у місті перебували її рідні! Чи змогли вони евакуюватися? Чи вціліли вони та їхній дім?

Особисте життя Надії Матвєєвої не залишилося поза увагою. В інтерв'ю ведуча зізналася: вона закохана та перебуває у романтичних відносинах. Хто її обранець? І чому мама та син негативно сприйняли коханого Надії? Не пропустіть справжній ексклюзив – дивіться онлайн-проект Як ти? Інтерв'ю Надії Матвєєвої стане для вас справжнім відкриттям.

5 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.