Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)
25 червня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проекту Як ти? 5 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Особисте життя Надії Матвєєвої не залишилося поза увагою. В інтерв'ю ведуча зізналася: вона закохана та перебуває у романтичних відносинах. Хто її обранець? І чому мама та син негативно сприйняли коханого Надії? Не пропустіть справжній ексклюзив – дивіться онлайн-проект Як ти? Інтерв'ю Надії Матвєєвої стане для вас справжнім відкриттям.
5 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.