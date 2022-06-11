Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)

11 червня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проекту Як ти? 3 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 3 випуску проекта Як ти?: Герої сьогоднішнього інтерв'ю поділяться подробицями найстрашнішого ранку кожного українця. 24 лютого Олексій Тригубенко отримав телефонний дзвінок від матері, яка повідомила жахливу новину. Чоловік одразу почав турбуватися про свою команду, людей, з якими 5 років будував спільну справу. Андрій Рибак разом з дівчиною Аліною прокинулися 24 лютого і жахнулися: на вулиці їхні сусіди швидко вантажили валізи в автомобілі і намагалися оперативно виїхати. Пара була в ступорі.

Які стосунки у Олексія Тригубенка з Ксенією Мішиною та Златою Огневич? З ким зараз зустрічається Олексій? А також не пропустіть ексклюзивну інформацію від Андрія Рибака про Ксенію Мішину та Олександра Еллерта – дивіться онлайн проект Як ти? з Григорієм Решетником.

3 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.