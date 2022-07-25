MONATIK розповів про перші емоції після вторгнення росії в Україну

Вперше з моменту повномасштабного вторгнення MONATIK завітав до студії «Сніданку з 1+1».

Війна застала MONATIK у відпустці з родиною у Барселоні. Там він одразу заступив на культурний фронт. Майже усі п’ять місяців артист без упину давав благодійні концерти в різних куточках світу, а зараз повернувся до України.

У ефірі MONATIK розповів, що повернення до України нагадало йому мирний час, коли він після довгих турів приїздив додому. Проте зараз це зовсім інший настрій та картини навкруги.

Враховуючи, що у мене декілька років поспіль життя було у ритмі та русі, – то ти наче повернувся додому з туру. Щоправда, Київ пустіший, ми їхали через Макарів, просто розриває серце навпіл від побачених розбитих будинків. Ти дивився це на екрані – і боліло та болить, а коли ти бачиш це на власні очі – сльози просто рікою, – прокоментував співак.

Співак MONATIK / Пресслужба каналу 1+1

Наразі до України MONATIK повернувся один. Його дружина Ірина та двоє синів – Платон та Данило – залишились за кордоном. Говорить, що сумує за родиною, у будинку дуже порожньо та не вистачає дитячого сміху. Проте навіть через відстань MONATIK не пропускає важливих моментів у житті синів, навіть таких, як випадіння молочних зубів.

Ми весь час на відео. Нещодавно Дані по відеозв’язку вирвали другий молочний зуб. Перший встиг я вирвати, а другий вже робила дружина. Телефонує мені такий беззубік, Зубна фея також прилітала. А малий Платон весь час каже: «Ну вирвіть мені теж зуб. Чому тільки до Дані прилітає Зубна фея?». Кажемо йому, щоб він не поспішав так дорослішати. Але він завжди засмучується, що у Дані випадає зуб, а у нього ні, – поділився MONATIK.

Щодо повернення родини до України, то співак говорить, що вони весь час в емоційній ямі та не знають, чого очікувати завтра. Наразі родина просто живе сьогоднішнім днем, як і більшість українців.

MONATIK з родиною / Пресслужба каналу 1+1

За час свого повернення до України співак вже встиг дати великий концерт у метро на станції «Майдан Незалежності», який згодом покажуть у єдиному «Марафоні новин». За словами співака, він побачив необхідність у цьому концерті для людей, це була їхня можливість трохи відволіктись від навколишніх подій.

Пресслужба каналу 1+1

Перший благодійний виступ Діма наважився дати тільки на свій 36-й день народження – 1 квітня. Його у цьому переконала акторка Студії «Квартал 95» Олена Кравець, яка і запросила співака приєднатись до благодійного туру «Доброго вечора, ми з України».

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