Україна має талант возвращается на СТБ!

16 апреля 2021 16:38 Александр Кива
Україна має талант возвращается на СТБ!
Україна має талант возвращается на СТБ!
пресс-служба

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант».

С начала 2021 года СТБ — лидер роста среди больших телеканалов. К концу марта мы выросли на 27 % относительно прошлого года и прочно укрепились на лидерских позициях. А на осень у нас грандиозные планы — ведь это особая дата для Украины. СТБ всегда был каналом больших событийных шоу, которые объединяют у телеэкранов все семьи страны, дарят самые яркие эмоции: удивляют, смешат, поражают, вызывают восхищение. Этой осенью «Україна має талант» объединит страну в гордости за свой народ, — комментирует управляющий директор СТБ Людмила Семчук.

Читайте такжеСпасти маму: канал Украина покажет премьеру мелодрамы о бывших воспитанниках детдома
Это будет особенный, инновационный сезон. Украина впервые увидит уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир. Зрители увидят невероятные, иногда шокирующие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. И вместе со звездным жюри выберут лучший талант Украины.

Украинцы — невероятно талантливая нация. Разве не гордость, что имена наших соотечественников гремят на весь мир? Мы устанавливаем спортивные рекорды. Покоряем лучшие оперные, танцевальные, цирковые площадки мира. Создаем уникальные сценические технологии, которые используют мировые звезды. «Україна має талант» — это легендарное шоу, неоднократно отмеченное профессиональными телевизионными премиями. Это любимый и самый народный проект, который осенью снова подарит людям настоящую атмосферу праздника, веры в себя и свою страну, — добавляет Людмила Семчук.

Если вы обладаете каким-то талантом и хотите стать участником легендарного проекта, команда «Україна має талант» ждет вашу заявку.

Напомним, «Україна має талант» — это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Напомним, 

Облако тегов

СТБ Україна має талант телешоу Україна має талант 2021

Материалы по теме

Стосується кожного: Испытание обыденностью (эфир от 15.04.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Испытание обыденностью (эфир от 15.04.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: одна из команд покинула сезон из-за коронавируса
Анонсы на ТВ

Лига Смеха. Битва Титанов: одна из команд покинула сезон из-за коронавируса
Холостяк-11: участницы проведут 12 часов на безлюдном острове
Анонсы на ТВ

Холостяк-11: участницы проведут 12 часов на безлюдном острове
Стосується кожного: в студии ток-шоу обсудят историю о принудительном аборте воспитанницы интерната
Новости

Стосується кожного: в студии ток-шоу обсудят историю о принудительном аборте воспитанницы интерната

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK