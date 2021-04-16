Спасти маму: канал Украина покажет премьеру мелодрамы о бывших воспитанниках детдома

16 апреля 2021 12:50 Юлия Туренко
Спасти маму: канал Украина покажет премьеру мелодрамы о бывших воспитанниках детдома
Спасти маму: канал Украина покажет премьеру мелодрамы о бывших воспитанниках детдома
пресс-служба канала Украина

В субботу, 17 апреля, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Спасти маму» совместного производства канала и Студии «Квартал 95».

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Фильм «Спасти маму» расскажет трогательную историю о бывших воспитанниках детдома, которые спустя 20 лет после выпуска отправляются на поиски своей любимой воспитательницы.

На встречу выпускников пришли воспитанники детского дома. Они рады друг друга видеть, удивляются, как кто изменился, а кто остался прежним, вспоминают прошлое. Но на встречу не приехала их любимая воспитательница, которую все называли Мамой. Четверо воспитанников – Светлана, ее бывший муж Константин, Дмитрий и Шурик – решают прямо из-за стола ехать к Маме домой. Там они обнаруживают странную вещь: человек, вышедший из квартиры Мамы, сообщает: «Она тут уже не живет!» 

Герои берутся за расследование и узнают, что в доме, где жила Мама, почти все квартиры проданы фирме, за которой стоит одиозная секта, а сама воспитательница бесследно исчезла.

Спасти маму: канал Украина покажет премьеру мелодрамы о бывших воспитанниках детдома / пресс-служба канала Украина
Главные роли в картине исполнили Тамара Антропова, Александр Печерица, Вячеслав Довженко и Виталий Салий.

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По словам актрисы Тамары Антроповой, которая сыграла Светлану, эта история тронула ее до глубины души еще во время прочтения сценария. Артистка с большим энтузиазмом записывала пробы, хотя не очень верила, что ее утвердят на эту роль.

В первый съемочный день я очень переволновалась – всегда волнуюсь, когда встречаюсь со своей героиней в первый раз в действии. Были и переживания касательно роли, и страх заболеть на фоне пандемии. Я еле пережила этот день – у меня болело все тело и поднялась небольшая температура, но по прибытию домой, выпив чай, я сразу пришла в норму. Вот так сама себя накрутила, – вспоминает Тамара Антропова. – А когда мы снимали финальную сцену сериала, у многих, в том числе у меня, глаза были на мокром месте – здесь про любовь, про благодарность, про спасение, про доброту человека, которую мы иногда называем чудом.

Спасти маму: канал Украина покажет премьеру мелодрамы о бывших воспитанниках детдома / пресс-служба канала Украина
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Актриса отмечает прекрасный коллектив, который работал над созданием картины, режиссера Андрея Силкина, которому удалось создать благодатную атмосферу на площадке, и удивительных партнеров, с которыми всегда интересно и весело работать. К слову, на съемках фильма «Спасти маму» Тамаре пришлось примерить абсолютно новый для себя образ, перевоплотившись из шатенки в рыжую.

Я впервые увидела себя в таком цвете волос, мне очень понравилось, так что я всерьез подумываю сменить имидж! – признается актриса. – Пока внутренне к таким кардинальным переменам не готова, к тому же это плохо отразится на качестве волос. Прическа для женщины очень важна, это совершенно другое внутреннее состояние. Образ менять мне всегда интересно, я все-таки характерная актриса, и в моем актерском арсенале бывали разные девушки, так что сопротивлений не было. Тем более, это была больше внешняя смена образа моей героини.

Также в картине зрители увидят артистов Ксению Архангельскую, Игоря Портянко, Анну Абраменок, Вячеслава Бабенкова и других.

Напомним, 

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