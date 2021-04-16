Спасти маму: канал Украина покажет премьеру мелодрамы о бывших воспитанниках детдома
В субботу, 17 апреля, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Спасти маму» совместного производства канала и Студии «Квартал 95».
На встречу выпускников пришли воспитанники детского дома. Они рады друг друга видеть, удивляются, как кто изменился, а кто остался прежним, вспоминают прошлое. Но на встречу не приехала их любимая воспитательница, которую все называли Мамой. Четверо воспитанников – Светлана, ее бывший муж Константин, Дмитрий и Шурик – решают прямо из-за стола ехать к Маме домой. Там они обнаруживают странную вещь: человек, вышедший из квартиры Мамы, сообщает: «Она тут уже не живет!»
Герои берутся за расследование и узнают, что в доме, где жила Мама, почти все квартиры проданы фирме, за которой стоит одиозная секта, а сама воспитательница бесследно исчезла.
В первый съемочный день я очень переволновалась – всегда волнуюсь, когда встречаюсь со своей героиней в первый раз в действии. Были и переживания касательно роли, и страх заболеть на фоне пандемии. Я еле пережила этот день – у меня болело все тело и поднялась небольшая температура, но по прибытию домой, выпив чай, я сразу пришла в норму. Вот так сама себя накрутила, – вспоминает Тамара Антропова. – А когда мы снимали финальную сцену сериала, у многих, в том числе у меня, глаза были на мокром месте – здесь про любовь, про благодарность, про спасение, про доброту человека, которую мы иногда называем чудом.
Я впервые увидела себя в таком цвете волос, мне очень понравилось, так что я всерьез подумываю сменить имидж! – признается актриса. – Пока внутренне к таким кардинальным переменам не готова, к тому же это плохо отразится на качестве волос. Прическа для женщины очень важна, это совершенно другое внутреннее состояние. Образ менять мне всегда интересно, я все-таки характерная актриса, и в моем актерском арсенале бывали разные девушки, так что сопротивлений не было. Тем более, это была больше внешняя смена образа моей героини.
Также в картине зрители увидят артистов Ксению Архангельскую, Игоря Портянко, Анну Абраменок, Вячеслава Бабенкова и других.
Напомним,