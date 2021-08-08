Супруга Виктора Павлика поделилась снимком в купальнике через 7 недель после родов
Молодая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова вместе с мужем и 2-месячным сыном путешествуют Украиной.
Последний пост молодой мамы особенно привлек внимание публики. Звезда показала, как выглядит ее фигура после родов, опубликовав снимки в купальнике. Катя позировала в бассейне на крыше с невероятным видом на горы.
Увидела в блогера пост, где она спросила у подписчиков, как они узнали о ней! И тоже захотелось вас такое спросить. Хотя понимаю, что большинство напишет «желтая пресса». За что ей спасибо! Так вот, расскажите, откуда? Какой блоггер? P.S. А какие фото остались у меня в архиве. Лучше гор могут быть только горы,‒ поинтересовалась у подписчиков 27-летняя девушка.
Напомним,
- беременная Катя Осадчая показала, как резвится с сыном в бассейне.
- Лилия Подкопаева впечатлила снимком в провокационном образе ‒ горячий кадр.