Супруга Виктора Павлика поделилась снимком в купальнике через 7 недель после родов

8 августа 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Супруга Виктора Павлика поделилась снимком в купальнике через 7 недель после родов
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Молодая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова вместе с мужем и 2-месячным сыном путешествуют Украиной.

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Семейство посетило курорт Буковель и объездило несколько городов Западной Украины. Судя по контенту в Instagram Репяховой, ей и мужу там удалось и поработать и отдохнуть.

Последний пост молодой мамы особенно привлек внимание публики. Звезда показала, как выглядит ее фигура после родов, опубликовав снимки в купальнике. Катя позировала в бассейне на крыше с невероятным видом на горы.

Увидела в блогера пост, где она спросила у подписчиков, как они узнали о ней! И тоже захотелось вас такое спросить. Хотя понимаю, что большинство напишет «желтая пресса». За что ей спасибо! Так вот, расскажите, откуда? Какой блоггер? P.S. А какие фото остались у меня в архиве. Лучше гор могут быть только горы,
‒ поинтересовалась у подписчиков 27-летняя девушка.

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram

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Фолловеры восхитились фигурой молодой мамы и отметили, что начали следить за ней в соцсетях после скандала ее супруга с бывшей женой. Некоторые же пользователи Instagram узнали о ней от других блогеров и с новостных статей.

Напомним,

Екатерина Репяхова с сыном Михаилом / социальная сеть Instagram
 

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