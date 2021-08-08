Супруга Виктора Павлика поделилась снимком в купальнике через 7 недель после родов

Молодая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова вместе с мужем и 2-месячным сыном путешествуют Украиной.

Семейство посетило курорт Буковель и объездило несколько городов Западной Украины. Судя по контенту в Instagram Репяховой , ей и мужу там удалось и поработать и отдохнуть.

Последний пост молодой мамы особенно привлек внимание публики. Звезда показала, как выглядит ее фигура после родов, опубликовав снимки в купальнике. Катя позировала в бассейне на крыше с невероятным видом на горы.

Увидела в блогера пост, где она спросила у подписчиков, как они узнали о ней! И тоже захотелось вас такое спросить. Хотя понимаю, что большинство напишет «желтая пресса». За что ей спасибо! Так вот, расскажите, откуда? Какой блоггер? P.S. А какие фото остались у меня в архиве. Лучше гор могут быть только горы,

‒ поинтересовалась у подписчиков 27-летняя девушка.

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram

Фолловеры восхитились фигурой молодой мамы и отметили, что начали следить за ней в соцсетях после скандала ее супруга с бывшей женой. Некоторые же пользователи Instagram узнали о ней от других блогеров и с новостных статей.

Напомним,