Алла Костромичева рассказала, как стала домохозяйкой и сменила место жительства

21 июня 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Алла Костромичева рассказала, как стала домохозяйкой и сменила место жительства
Модель Алла Костромичева
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Звезда Супер Топ-модель по-украински Алла Костромичива, которая состоит в браке с американским бизнесменом Джейсоном Капоне, сменила постоянное место жительства.

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Около 5 лет модель проживала в Нью-Йорке с семьей, но небезопасный район и большие налоги заставили семейство знаменитости перебраться в Пуэрто-Рико. Звезда только рада таким переменам в жизни. Пуэрто-Рико является свободно ассоциируемым государством под управлением США. Остров славится своими горами, водопадами и тропическими лесами.

Это единственная страна, которая является частью США, то есть не надо менять паспорт, но там почти нет налогов, если в Нью-Йорке это 50% от дохода, то в Пуэрто-Рико ‒ от 0 до 4%. Это называется налоговая амнистия. Там невероятная природа, приветливые люди,
‒ откровенничает манекенщица.

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Кроме того, 35-летняя знаменитость призналась, что такой спокойный и размеренный образ жизни сделал из нее настоящую домохозяйку. Девушка наслаждается материнством и бытовыми обязанностями.

Я за эти полгода стала настоящей домохозяйкой, потому что я готовила завтрак, обед, ужин, была с малым, была настоящей мамой без няни. Я должна признаться, что это в моей жизни первый такой опыт, что у меня не было профессиональной помощи, потому что не было работы и там вообще нечего делать,
‒ добавила Костромичева.

Напомним,

 

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