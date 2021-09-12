Их 50: Дочь Ирины Горовой пополнила коллекцию татуировок

23-летняя дочь Ирины Горовой Наталья вдохновилась примером своих родителей, которые очень любят тату, набив себе целых 50 татуировок.

Все рисунки на ее теле появились не сразу, каждый год она добавляла по несколько значимых для нее символов или фраз. В своем микроблоге девушка предложила подписчикам более детально рассмотреть изображения на ее теле, опубликовав серию кадров.

Обожаю каждую,

‒ отметила под постом Горовая-младшая.

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram

К слову, в микроблоге знаменитости можно найти посты, в которых она подробно рассказывает значение рисунков на ее теле. Некоторые фразы взяты из любимых треков, рисунки из детских воспоминаний и дорогих сердцу вещей. Среди тату есть цветочные мотивы, а также просто абстрактные изображения.

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram

Стоит отметить, что 30-тысячная аудитория блогера в восторге от образа девушки. В комментариях они рассказывают, какие тату им больше по душе.

Напомним,

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram