Их 50: Дочь Ирины Горовой пополнила коллекцию татуировок
23-летняя дочь Ирины Горовой Наталья вдохновилась примером своих родителей, которые очень любят тату, набив себе целых 50 татуировок.
Обожаю каждую,‒ отметила под постом Горовая-младшая.
К слову, в микроблоге знаменитости можно найти посты, в которых она подробно рассказывает значение рисунков на ее теле. Некоторые фразы взяты из любимых треков, рисунки из детских воспоминаний и дорогих сердцу вещей. Среди тату есть цветочные мотивы, а также просто абстрактные изображения.
Напомним,
- Виктор Павлик рассказал, когда с женой покажет лицо новорожденного сына.
- TAYANNA призналась, где бы хотела жить после 50 лет.