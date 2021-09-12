Их 50: Дочь Ирины Горовой пополнила коллекцию татуировок

12 сентября 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Их 50: Дочь Ирины Горовой пополнила коллекцию татуировок
Дочь Ирины Горовой Наталья
социальная сеть Instagram

23-летняя дочь Ирины Горовой Наталья вдохновилась примером своих родителей, которые очень любят тату, набив себе целых 50 татуировок.

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Все рисунки на ее теле появились не сразу, каждый год она добавляла по несколько значимых для нее символов или фраз. В своем микроблоге девушка предложила подписчикам более детально рассмотреть изображения на ее теле, опубликовав серию кадров.

Обожаю каждую,
‒ отметила под постом Горовая-младшая.

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram

К слову, в микроблоге знаменитости можно найти посты, в которых она подробно рассказывает значение рисунков на ее теле. Некоторые фразы взяты из любимых треков, рисунки из детских воспоминаний и дорогих сердцу вещей. Среди тату есть цветочные мотивы, а также просто абстрактные изображения.

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram

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Стоит отметить, что 30-тысячная аудитория блогера в восторге от образа девушки. В комментариях они рассказывают, какие тату им больше по душе.

Напомним,

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram

Татуировки на теле Натальи Горовой / социальная сеть Instagram
 

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