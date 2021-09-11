Внучка Софии Ротару заворожила кадрами с отпуска в Тоскане

11 сентября 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Внучка Софии Ротару заворожила кадрами с отпуска в Тоскане
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко
социальная сеть Instagram

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко активно ведет свой блог, где делится подробностями личной жизни.

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В этот раз модель решила показать подписчикам, как вместе с возлюбленным отправилась на каникулы в солнечную Италию. Подборку снимков и видео звезда собрала в небольшой романтический ролик.

Соня и ее бойфренд, IT-предприниматель Денис Жаданов, наслаждались авто- и велопрогулками, открывали для себя новые гастрономические заведения и радовали друг друга сюрпризами. Красотка также не забывала тренироваться, чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме.

Тосканские каникулы,
‒ написала под постом знаменитость.

На отпуск выпала и первая годовщина отношений Сони и Дениса. Пара за ужином призналась друг другу в любви и задула свечу на праздничном торте. Молодые люди выглядели очень влюбленными и счастливыми.

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В комментариях фолловеры поблагодарили Соню за то, что для поклонников с разных стран девушка говорила в ролике на двух языках ‒ английском и русском. Многие также отметили, что избранник модели очень позитивный и милый человек.

Напомним,

 

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