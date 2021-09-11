Внучка Софии Ротару заворожила кадрами с отпуска в Тоскане
Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко активно ведет свой блог, где делится подробностями личной жизни.
Соня и ее бойфренд, IT-предприниматель Денис Жаданов, наслаждались авто- и велопрогулками, открывали для себя новые гастрономические заведения и радовали друг друга сюрпризами. Красотка также не забывала тренироваться, чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме.
Тосканские каникулы,‒ написала под постом знаменитость.
На отпуск выпала и первая годовщина отношений Сони и Дениса. Пара за ужином призналась друг другу в любви и задула свечу на праздничном торте. Молодые люди выглядели очень влюбленными и счастливыми.
Напомним,