Затерянный мир: голливудские звезды из Украины

Эксклюзив 12 сентября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Затерянный мир: голливудские звезды из Украины
Актер Дэвид Духовны
пресс-служба канала 2+2

Кто из мировых кинозвезд имеет украинские корни, узнавали журналисты программы «Затерянный мир» на телеканале 2+2.

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Всемирно известные звезды Леонардо Ди Каприо, Стивен Спилберг и Сильвестр Сталлоне связаны с Украиной, их родственники когда-то жили в Одессе. Из Киева и области эмигрировали семьи Дэвида Духовны, Дастина Хофмана и Милы Йовович, из Харькова – Вайноны Райдер, из Черновцов – Милы Кунис, из Бердянска – Ольги Куриленко. И это далеко не все актеры украинского происхождения.

Вайнона Райдер / пресс-служба канала 2+2

Кэтрин Винник сыграла одну из главных ролей в сериале «Викинги» – жену Рагнара Лодброка, Лагерту. У звезды миллионы поклонников по всему миру, только в Instagram на нее подписано 5,4 млн фолловеров. В тату-салонах заказывают портреты Лагерты, журналы публикуют Кэтрин на обложках, а популярные американские ток-шоу неоднократно приглашали ее на эфиры.

Кэтрин Винник / пресс-служба канала 2+2

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Но мало кто знает, что родители Винник родом из Украины. Кэтрин признается, что очень гордится своим происхождением, и до восьми лет разговаривала дома на украинском. Даже сейчас в своем англоязычном Instagram она зовет отца «Tato». По словам ее родителей, боевой характер Кэтрин унаследовала от дедушки, который когда-то был сечевым стрельцом.

О голливудских звездах из Украины, о которых вы можете не знать – в новом выпуске  программы «Затерянный мир». 

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