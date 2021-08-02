Тимур Мирошниченко: Сейчас я в своей самой лучшей форме

Эксклюзив 2 августа 2021 10:48 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Тимур Мирошниченко: Сейчас я в своей самой лучшей форме
Ведущий Тимур Мирошниченко
пресс-служба

4 августа в продажу поступит свежий номер журнала Теленеделя, на обложке которого телеведущий Тимур Мирошниченко.

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В такой круговорот событий, как в этом году, Тимур, пожалуй, еще не попадал: он стал ведущим двух проектов на канале «1+1» – «Твій день» и «Маскарад», ресторатором, немножко няней и наконец-то получил ключи от новой квартиры 

Проект «Маскарад» не похож на остальные. Есть в нем сложности для опытного ведущего?

Сложного точно ничего: все безумно интересно и весело. Я получаю визуальное удовольствие, поскольку костюмы просто сногсшибательные. Ну и, конечно же, очень прикольно наблюдать за тем, как звездные команды сразу угадывают знаменитость, а после подсказок начинают сомневаться и уходить совершенно в другую сторону. 

Вы – носитель секретнейшей информации: знаете немного больше, чем многие, причастные к созданию шоу. Какой размер штрафа, если проболтаетесь? 

Честно говоря, именно цифру не помню. Когда подписывал контракт, обратил внимание, что это дорого. (Смеется.)   

Не хочется самому стать одним из персонажей проекта? 

Наверное, это безумно интересно. Но я больше люблю вести мероприятия и праздники. Кстати, у «Маскарада» много общего с Евровидением – моим самым продолжительным проектом. Прежде всего это семейные ценности, потому что шоу канала «1+1» предназначено для вечернего просмотра с семьей, когда все собираются у экрана, начинают спорить, кто прячется за этой маской, и даже делают ставки.   

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №31, 2021 от 4 августа в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. 

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.

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