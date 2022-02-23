Головне сьогодні – зберігати спокій та ясний розум: ведучі 1+1 підтримали українців у часи тривоги

Останні тижні для українців виявилися доволі тривожними. Військове загострення на Донбасі спричиняє у суспільстві побоювання та паніку. А з 00.00 24 лютого введено на території України Надзвичайний стан на 30 діб.

Ведучі 1+1 Марічка Падалко , Ірина Ванникова, Костянтин Грубич, Святослав Гринчук, Тімур Мірошниченко, Наталія Островська розповіли, як самі діють у тривожні часи та поділилися своїм досвідом протидії паніці.

Важливо не множити страх. Тому, аби заспокоїти українців, 22 лютого на 1+1 відбувся спільний марафон ток-шоу «Право на владу» та програми «Твій вечір», де ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв обговорювали актуальні питання останніх днів з гостями студії – політиками та громадськими діячами. А ведучі 1+1 на своїх офіційних сторінках у соцмережі говорять з українцями на цю тему.

Ведуча ТСН Наталія Островська:

– Кожен випуск ТСН я завершую фразою: «Завжди вірте у себе і своїх близьких». Віднедавна я доповнила її словами: «Вірте у наших військових, у себе і своїх близьких». Без віри, підтримки одне одного зараз ніяк. Я кожного дня дзвоню рідним, ми спілкуємось, будуємо плани на майбутнє і це допомагає нам справлятися з негативними думками. Я отримую новини лише з офіційних перевірених джерел і, до речі, чим більше подій дізнаюсь, тим спокійніше стає. Знаю людей, у яких навпаки. Не треба ізольовуватися від світу, ховатися від новин. Спробуйте більше спілкуватися, читати цікавих книжок, виходити на прогулянки і усміхатися одне одному. Наш моральний дух нині понад усе! Україна належить українцям, пам'ятаємо це!

Ведуча Наталія Островська / пресс-служба канала 1+1

Ведуча «Твій день» Ірина Ванникова:

– В ситуації, коли ти не можеш вплинути на перебіг подій особисто, то ворог від нас тільки і чекає цієї паніки, істерики і тривоги. В жодному разі не можна себе розпускати і показувати паніку окупантам. Як казала політичний діяч Ізраїлю Голда Меїр, «наші сусіди-вороги хотіли нашої смерті і це не залишало нам багато простору для компромісу». Нам треба бути сильними в першу чергу. А силу тобі дає твоя рутинна щоденна робота. Це звучить банально, але заспокоює навіть прибирання в домі.

Не читайте багато новин – вони зараз дійсно розхитують і тривожать. Читайте і дивіться тільки перевірені офіційні джерела, збалансовані новини, зокрема ТСН. Щодо ситуації на фронті, читайте офіційні джерела збройних сил України, зведення ДСНС. Якщо зовсім погано – зустріньтеся з друзями, поговоріть з близькими. Особисто мені, коли відчуваю серйозну тривогу, допомагає спорт. Або просто ідіть на двір гуляйте, зараз вже чудова погода, сонце дає сили та енергію. А ще допомагає повільне дихання: зробіть повільний вдих на рахунок 10 і видих на рахунок 8. І так разів п’ять. І як не дивно, ця проста вправа знімає і панічну атаку і тривожність.

Ведуча Ірина Ванникова / пресс-служба канала 1+1

Ведуча ТСН Марічка Падалко:

– У мене така концепція: визначитися зі своїм планом дій і до нього максимально підготуватися. Тобто, зрозуміти, що ваша родина вирішила робити раптом що. Хто куди їде, хто залишається, що відбувається з дітьми? А далі по мірі можливостей максимально підтримувати звичний спосіб життя. Не ігнорувати тему тривоги. Якщо це стосується чоловіків, які не можуть визначитись, що робити, теж поговоріть із собою. Або дбайте про свою родину, або йдіть і записуйтесь до територіальної оборони. Найгірше – це нічого не робити і сидіти і нервувати. А найкраще – чимось займатися. Тому що підготовлений, озброєний – ти відчуваєш себе набагато спокійніше.

Ведуча Марічка Падалко / пресс-служба канала 1+1

Ведучий ТСН Святослав Гринчук:

– Я радий, що у час таких тривожних новин можу якнайбільше часу проводити із сім’єю. Навіть звичайна прогулянка, чи читання книжки дитині може відтягнути вас від постійного гортання стрічки новин, трохи «перезавантажити».

Варто відстежувати інформацію лише з перевірених джерел, не перечитувати по 10 разів одні й ті самі новини із різних джерел, не реагувати виключно на гучні заголовки, а намагатись вловити суть інформації, раціонально її розкладати: що становить загрозу вже зараз, що у перспективі, а що є виключно домислом і одним з варіантів розвитку подій.

А ще, завжди ставити собі запитання: що я можу змінити в цю мить, вже зараз, що я можу зробити, аби мені стало спокійніше? Якщо знаходите відповідь - робіть без вагання: складіть тривожну валізу, подивіться карту сховищ, обдзвоніть родичів, розпитайте, чи все у них гаразд. У кожного свої рецепти, тут немає 100-відсотково правильної, чи неправильної відповіді. Якщо ж все раціональне і від вас залежне, на вашу думку, ви вже зробили - видихніть і довіртесь, що інші теж зроблять те, що від них залежне Зокрема, наші військові. Останні роки вони не дають приводу сумніватись у їх фаховості й надійності.

Ведучий Святослав Гринчук / пресс-служба канала 1+1

Ведучий «Твій день» Костянтин Грубич:

– Ми опинилися у страшній ситуації, але з іншого боку – зірвані маски. Це той нарив, який рано чи пізно прорвався. Уже немає ніяких ілюзій щодо Російської Федерації, точніше щодо її бандитської влади. Так ми дізналися, що, виявляється, Україна – то був експеримент, який не вдався. Я з цим не погоджуюся.

А щодо того, як нам усім не панікувати у теперішній ситуації, то я б радив не читати фейкових новин, брати інформацію з перевірених джерел. Особисто я вірю в силу нашої армії і намагаюся зберігати холодний розум. Кожен з нас може бути корисним на своєму місці, може підтримати фонди, як допомагають армії та вимушеним переселенцям. Якщо відчуваєте тривожність, поговоріть з близькими, друзями чи зверніться до психолога. На всяк випадок складіть тривожну валізку, наведіть лад у свої справах і намагайтеся жити своїм звичайним повсякденним життям.

Ведучий Костянтин Грубич / пресс-служба канала 1+1

Ведучий «Твій день» Тімур Мірошниченко:

– Найголовніше, що я раджу усім – не панікувати. Важливо читати, дивитися тільки перевірені новини. Довіряти нашій армії – вона як ніколи сильна і здатна дати відсіч ворогу. А нам усім продовжувати робити свої звичні справи. Виконувати плідно свою роботу, дбати про близьких, батьків, дітей. Кожного дня цілувати коханого чи кохану, телефонувати рідним. Коротше кажучи – робити все, що ви робили до того, але ще з більшим ентузіазмом. По-перше, це допоможе відволіктися від всього, що відбувається навколо. А по-друге, це, мабуть, єдине, що кожен з нас може робити на своєму місці у цей тривожний час.