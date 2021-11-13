ТОП-7 фактов о фильме "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем"

Картина «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» снята по мотивам одноименного романа Джеймса Дашнера.

Нередко можно услышать мнение кинокритиков, что книга лучше экранизации, однако это не касается трилогии «Бегущий в лабиринте». Выход на экраны этого блокбастера стал настоящим хитом среди киноманов.

7 интересных фактов о фильме от TV.UA:

1. В кастинге актеров участвовали реальные фанаты книги.

2. Трое детей одного из продюсеров картины, прочитавшие книгу, принимали активное участие в подборе актеров на главные роли.

3. Сценарий прописывался вместе с автором книги Джеймсом Дашнером, но сюжетная линия и развитие персонажей очень отличается от произведения.

Бегущий в лабиринте: Испытание огнем / пресс-служба канала 2+2

4. Съемки проходили в поле, где обитают ядовитые змеи. Организаторы нанимали профессиональных змееловов, которые в начале съемочного дня проходили по всей площадке и очищали ее от пресмыкающихся. В один из таких дней была обнаружена гремучая змея весом около 3 кг.

5. Благодаря компьютерной графике и оптическим трюкам 6-метровые декорации в финальном монтаже казались 30-метровыми.

6. Во второй части «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» нет абсолютно никаких отсылок к первому фильму.

7. Актер Блейк Купер, один из главных и самых любимых героев фильма, лично писал видеорежиссеру картины Уэсу Боллу в Twitter с просьбой взять его в картину.

Бегущий в лабиринте: Испытание огнем / пресс-служба канала 2+2

Смотрите фильм «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» на канале 2+2 в это воскресенье, 14 ноября, в 16:20.