ТОП-7 фактов о фильме "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем"
Картина «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» снята по мотивам одноименного романа Джеймса Дашнера.
7 интересных фактов о фильме от TV.UA:
1. В кастинге актеров участвовали реальные фанаты книги.
2. Трое детей одного из продюсеров картины, прочитавшие книгу, принимали активное участие в подборе актеров на главные роли.
3. Сценарий прописывался вместе с автором книги Джеймсом Дашнером, но сюжетная линия и развитие персонажей очень отличается от произведения.
5. Благодаря компьютерной графике и оптическим трюкам 6-метровые декорации в финальном монтаже казались 30-метровыми.
6. Во второй части «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» нет абсолютно никаких отсылок к первому фильму.
7. Актер Блейк Купер, один из главных и самых любимых героев фильма, лично писал видеорежиссеру картины Уэсу Боллу в Twitter с просьбой взять его в картину.
Смотрите фильм «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» на канале 2+2 в это воскресенье, 14 ноября, в 16:20.