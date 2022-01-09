В честь Леонардо Ди Каприо назвали редкий вид дерева - фото
Актер Леонардо Ди Каприо получил оригинальный сюрприз от исследователей.
В честь звезды «Титаника» исследователи Королевского ботанического сада Кью в Лондоне решили назвать вид деревьев. Речь идет о вечнозеленом растении с большими желтовато-зелеными цветами, которое было найдено в лесу Эбо Камеруна.
Такое признание Ди Каприо получил благодаря своей борьбе по предотвращению вырубки леса в исчезающем лесу, где был обнаружен единственный образец дерева.
Мы очень ценим поддержку, оказанную Лео в кампании по защите Эбо в прошлом году, поэтому посчитали уместным оказать ему такую честь, - сказал доктор Мартин Чик из Королевского ботанического сада Лондона и добавил. - Если бы концессия на заготовку леса была продана, мы, вероятно, потеряли бы этот вид из-за добычи древесины и подсечно-огневого земледелия, которое обычно следует за концессиями на заготовку леса.
Напомним,