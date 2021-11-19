"Остров проклятых" – психологический триллер с Леонардо Ди Каприо

Порой выбор фильма для просмотра превращается в настоящий квест. Ведь вариантов множество, однако найти действительно достойное кино не так-то просто.

И если вы как раз в поисках небанальной киноленты для вечера субботы, предлагаем посмотреть «Остров проклятых» . Этот психологический триллер уже 20 ноября, в 21:00, покажет канал НЛО TV.

События фильма переносят нас в 1954 год. Два маршала – Тедди Дэниелс и его напарник Чак Оул – прибывают на отдаленный остров в Бостонской бухте. Именно здесь находится психиатрическая больница для душевнобольных преступников. Цель маршалов – расследовать исчезновение одной из пациенток учреждения, заключенной Рэйчел Соландо. Некогда эта женщина утопила троих своих детей, однако не признала этого. В клинике она все время твердила, что ее дети живы, а больницу считала собственным домом в Беркшире. То, как Рэйчел удалось сбежать из закрытой палаты, остается загадкой. Ведь дверь была заперта, а на окнах установлены прочные решетки. Кроме того, открыт вопрос касательно того, могла ли заключенная покинуть остров, вокруг которого скалы, обрывы и целых 11 миль до ближайшего берега?

Правоохранители решают разобраться в ситуации. Вот только кажется, лечащий персонал не все им рассказывает. Вдобавок, у Дэниелса обостряются головные боли, а на острове начинается ураган. Потому маршалам приходится задержаться на территории больницы, которая совсем не кажется безопасным местом…

Актерский каст «Острова проклятых» приятно впечатляет. Ведь в этой ленте собрались обладатели самых престижных наград и премий в кинематографе США. В их числе – Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Мишель Уильямс и Патриша Кларксон. А возглавил работу над фильмом Мартин Скорсезе – один из самых выдающихся режиссеров современности.

К слову, интересный факт о Скорсезе: у режиссера есть актеры-любимчики, с которыми он уверенно движется от одного проекта к другому. Конечно же, лидирует в списке сотрудничества Роберт Де Ниро. Он снялся в девяти полнометражных и одном короткометражном фильме Скорсезе. А вторым фаворитом, несомненно, является Леонардо Ди Каприо. «Остров проклятых» – уже четвертый совместный проект этих талантливых людей. Ведь ранее вместе они успешно работали над лентами «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004) и «Отступники» (2006).

Примечательно, что сценарий психологического триллера зацепил Скорсезе с первого прочтения. Ничего не зная о сюжете, он начал читать его поздно вечером, около 22:30. И даже несмотря на то, что на следующий день режиссеру нужно было рано вставать, он никак не мог оторваться. Мартин почувствовал мгновенную связь с историей «Острова проклятых», в которой смешались и классический триллер, и мрачный нуар и смелый хоррор. «Это тот тип картин, которые я люблю смотреть, и тот вид историй, которые я люблю читать», – поделился Скорсезе.

Смотрите фильм «Остров проклятых» уже в эту субботу, 20 ноября, в 21:00, на канале НЛО TV.