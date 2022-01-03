Алина Гросу растрогала Сеть нежными фотографиями с бойфрендом
3 января 2022 06:20
Туренко Андрей
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu
Певица Алина Гросу поделилась милым фотосетом с любимым.
2021 год для Алины Гросу
стал особенным. После болезненного развода с российским бизнесменом певица закрутила роман с известным актером Романом Полянским.
В своих интервью Алина не раз признавалась, что Роман всегда старался быть рядом с ней в трудные минуты, а также помог пережить развод с бывшим мужем.
Полянский также успел сняться в клипах Алины, а также записать несколько дуэтных песен. Не стесняется пара демонстрировать свою любовь в своих блогах.
Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
Вот и в честь Нового года Гросу решила порадовать своих поклонников приятным подарком. В своем Инстаграм певица опубликовала милые фотографии с любимым.
На одной из фотографий Роман Полянский нежно целует любимую в щечку. В кадре оба выглядят влюбленными и безумно счастливыми.
С новым годом, друзья, – коротко подписала фото Алина.
Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
В комментариях подписчики Гросу засыпали ее и Романа комплиментами и пожелали паре в новом году любви, счастья и радости: «Какие же прекрасные», «Алина, с Новим годом. Благополучия, здоровья, счастья, любви», «Рома такой красавчик», «С Новым годом красивую пару».
Напомним,