Ирина Сопонару: "Женский Квартал" – крутой коллектив, и мне повезло быть его частью
2 февраля 2021 17:47
Актриса Ирина Сопонару
пресс-служба
3 февраля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ирина Сопонару.
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