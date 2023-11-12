Я люблю Україну 2 сезон 4 випуск від 05.11.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 4 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися актори Тарас Стадницький та Віктор Гевко, а за команду Володимира Дантеса виступили акторки Кварталу Ірина Сопонару й Олександра Машлятіна. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 4 випуск від 05.11.2023.