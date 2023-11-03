Я люблю Україну 2 сезон 3 випуск від 29.10.2023 дивитися онлайн

3 листопада 2023 17:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 2 сезон 3 випуск від 29.10.2023 дивитися онлайн
Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 29.10.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

29 жовтня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон. 3 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон від 29.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 3 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися актор Тарас Цимбалюк і співак Олег Машуковський, а за команду Володимира Дантеса виступило зіркове подружжя Женя Кот і Наталія Татарінцева. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 3 випуск від 29.10.2023.

3 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Я люблю Україну! дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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