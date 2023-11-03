Я люблю Україну 2 сезон 3 випуск від 29.10.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 3 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися актор Тарас Цимбалюк і співак Олег Машуковський, а за команду Володимира Дантеса виступило зіркове подружжя Женя Кот і Наталія Татарінцева. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 3 випуск від 29.10.2023.