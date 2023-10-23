Я люблю Україну 2 сезон 2 випуск від 22.10.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 2 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися гуморист Влад Шевченко та акторка Ірина Гатун, а за команду Володимира Дантеса виступили телеведуча Віра Кекелія та актор Володимир Шумко. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 випуск від 22.10.2023.