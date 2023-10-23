Я люблю Україну 2 сезон 2 випуск від 22.10.2023 дивитися онлайн

23 жовтня 2023 10:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 2 сезон 2 випуск від 22.10.2023 дивитися онлайн
Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 22.10.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

22 жовтня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон. 2 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон від 22.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 2 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися гуморист Влад Шевченко та акторка Ірина Гатун, а за команду Володимира Дантеса виступили телеведуча Віра Кекелія та актор Володимир Шумко. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 випуск від 22.10.2023.

2 випуск шоу Я люблю Україну дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Я люблю Україну! дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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