Макс Барских запустил масштабный киночеллендж
Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram
Семь из них попали в ТОП-3 (Украина, Грузия, Казахстан – первое место, Беларусь, Эстония, Латвия – второе место, Россия – третье место).
Не стали исключением и радио достижения нового трека – сингл «Лей, не жалей» возглавил чарт самых популярных песен СНГ, а счетчик просмотров mood video достиг 7,5 миллионов. Также вирусное видео Барских в TikTok принесло артисту 3 миллиона просмотров и более тысячи вайнов.
Новую волну обсуждения клипа спровоцировал запуск артистом интерактивного челленджа в Instagram. Поскольку новая видеоработа Барских соткана из киноцитат, образов и персонажей, режиссерских приемов и операторских хуков, полюбившихся артисту с самого детства, артист предложил своим поклонникам пройти тест на внимательность и найти те самые отсылки к легендарным фильмам, которые Макс засматривал до дыр.
Напомним,