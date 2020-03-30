Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 7 выпуске от 30.03.2020
На седьмой неделе преподаватели Школы леди попрощались с Марией #Стрипухой Переселкиной.
Каждые два года я конфликтую со всеми и сваливаю, – рассказала на старте реалити Нового канала «пацанка». – С детства часто переезжаю – жила то с мамой, то с папой, то с бабушкой или тетей. Мне кажется, что всегда была одинокой. Но остро чувствовать это начала только недавно.
Как и большинству участниц «Від пацанки до панянки», Марии не хватало заботы и внимания от родителей, которые были заняты своими сердечными делами. Повзрослев, девушка начала привлекать внимание мужчин, и в конце концов стала стриптизершей.
Я не согласна с мнением, которое обо мне составили. И считаю иначе, – возмущается участница реалити. – Горжусь победами над собой.
Может, я и погорячилась, – призналась она. – Но преподаватели меня обидели, поэтому мне пришлось защищаться. Что уж тут поделаешь. Я буду скучать по всему этому.
Она ушла очень красиво, – поддержала уже бывшую одноклассницу Виктория #Синяк Кошутина. – Маша была не согласна с позицией преподавателей, и высказала свое мнение. Для меня это было достойно.
Напомним,