Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 7 выпуске от 30.03.2020

30 марта 2020 21:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 7 выпуске от 30.03.2020
Эксперты реалити «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала

На седьмой неделе преподаватели Школы леди попрощались с Марией #Стрипухой Переселкиной.

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До проекта Нового канала «Від пацанки до панянки-4» 22-летняя Маша жила во Львове, где работала стриптизершей. Это не родной город девушки – она часто переезжает с места на место, сжигая перед этим все мосты.

Каждые два года я конфликтую со всеми и сваливаю, – рассказала на старте реалити Нового канала «пацанка». – С детства часто переезжаю – жила то с мамой, то с папой, то с бабушкой или тетей. Мне кажется, что всегда была одинокой. Но остро чувствовать это начала только недавно.

Как и большинству участниц «Від пацанки до панянки», Марии не хватало заботы и внимания от родителей, которые были заняты своими сердечными делами. Повзрослев, девушка начала привлекать внимание мужчин, и в конце концов стала стриптизершей.

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
В Школу леди «пацанка» пришла, чтобы найти себя, собственные приоритеты, стать настоящей и избавиться от масок. Но за семь недель ей это не удалось – по мнению преподавателей, Мария прилагала слишком мало усилий.

Я не согласна с мнением, которое обо мне составили. И считаю иначе, – возмущается участница реалити. – Горжусь победами над собой.

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Мария # Стрипуха Переселкина откровенно заявила об этом преподавателям, а также о том, что гордится своей профессией, и менять ее не собирается. Только собирая вещи, девушка осознала, что наговорила лишнего.

Может, я и погорячилась, – призналась она. – Но преподаватели меня обидели, поэтому мне пришлось защищаться. Что уж тут поделаешь. Я буду скучать по всему этому.

Мария #Стрипуха Переселкина / пресс-служба Нового канала
Она ушла очень красиво, – поддержала уже бывшую одноклассницу Виктория #Синяк Кошутина. – Маша была не согласна с позицией преподавателей, и высказала свое мнение. Для меня это было достойно.

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Как сложилась жизнь Марии #Стрипухи вне проекта, узнаем в конце реалити. А новые выпуски «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним, 

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