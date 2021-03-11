Липсинк баттл: Юрий Горбунов предстанет в образе Тины Кароль, а Елена Кравец – в образе Тины Тернер

13 марта в 20:15 на телеканале «1+1» состоится премьера второго выпуска сенсационного шоу звездных пародий под названием «Липсинк баттл», в котором принимает участие беспрецедентное количество звезд.

Стало известно, что во втором эпизоде за звание лучшего пародиста будут соревноваться ведущий «1+1» Юрий Горбунов и его конкурент-телеведущий – Григорий Решетник. Юра превратится в соблазнительную Тину Кароль и в платье и красных ботфортах воплотит на сцене «Липсинк баттла» попурри из самых ярких хитов певицы. Григорий примеряет образ легендарной певицы, имя которой зрители узнают уже в субботу.

Сразу после выступления ведущий ПТП поставит острые вопросы обоим телеведущим, «залипсит» ведущую Катю Осадчую, которая пришла поддержать мужа и рассказала, как помогала Юрию в разработке номера.

Следующими покорять сердца зрителей будут известный психолог Наталья Холоденко, которая превратится в победительницу Евровидения 2018 NETTA и ресторатор и телеведущий Евгений Клопотенко, который примеряет неожиданный женский образ.

Наталья Холоденко расскажет ведущим, кто из звездных клиентов ходит на ее сеансы, а также раскроет многие другие секреты.

И последняя пара, которая удивит в субботу перевоплощением, станет телеведущая Маша Ефросинина и актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец. Маша воплотит на сцене фрагмент из выступления Макса Барских, а вот Елена будет вживаться в образ Тины Тернер, «залипсив» ее легендарный хит «Simply the Best».

Мы перенесли концертное выступление Барских с шоу «7» на сцену «Липсинк баттла». На сцене будет размещена штора высотой 12 метров, и в один момент она оборвется, а за ней телефонная будка с клипа Барских. Забегая наперед, скажу, что после выступления Маша призналась, что в ее жизни очень мало сюрпризов, обычно она их делает. Она долго благодарила команду шоу, что ее смогли так удивить, – интригует режиссер-постановщик шоу Руслан Махов.

По правилам шоу звездных пародий «Липсинк Баттл», в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д. Определять победителя в паре будут зрители в зале своими аплодисментами. Победители трех баттлов в конце вечера будут биться в «супербаттле» пародируя все одного артиста. Тот, кто заслужит самые громкие аплодисменты – пройдет в Суперфинал, где будет бороться за победу, главный приз проекта - золотой чемпионский пояс «Липсинк баттл». В первом эпизоде лучшим пародистом было признано Юрия Ткача, которой воплощал образы южнокорейской звезды PSY и Тины Кароль.

Смотрите второй эпизод «Липсинк батл» 13 марта в 20:15 на телеканале «1+1».

