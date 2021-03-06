Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.03.2021)

6 марта 2021 04:00 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.03.2021)
пресс-служба

10 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: В студии проекта бывшие супруги, молодые Таня и Паша Волковые, хотят окончательно решить, с кем из них должен остаться их маленький сын Андрей. Пару месяцев назад Таня со скандалом сбежала из дома с ребенком в другой город и подала на развод. Но ее бывший возлюбленный не хочет разрушать семью и намерен вернуть жену с сыном домой. Ведь мужчина уверен, что на Таню навели порчу...

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 10.03.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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