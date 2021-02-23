Детектор лжи-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)

23 февраля 2021 13:33 Юлия Крутиева
Детектор лжи-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
Детектор лжи-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
пресс-служба

1 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Детектор лжи-11.

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Смотрите в 5 выпуске проекта Детектор лжи-11: «Детектор лжи» - это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. Девять невероятных сезонов позади. И уже этой осенью, после перерыва в несколько лет, этот психологический проект снова на ваших экранах! Его герои - люди, которые хотят быть услышанными. Но по ряду причин их правде никто не доверяет. Только на «Детекторе лжи» и с помощью полиграфа выяснится, кому можно верить. Каждый честный ответ на сложные, а порой и неприятные, вопросы имеет свою цену. Но правда того стоит. Если участники будут откровенными до конца, то получат денежное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

5 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 01.03.2021 на СТБ в 19:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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