Детектор лжи-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
23 февраля 2021 13:33
Детектор лжи-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
пресс-служба
1 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Детектор лжи-11.
Детектор лжи-11: «Детектор лжи» - это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. Девять невероятных сезонов позади. И уже этой осенью, после перерыва в несколько лет, этот психологический проект снова на ваших экранах! Его герои - люди, которые хотят быть услышанными. Но по ряду причин их правде никто не доверяет. Только на «Детекторе лжи» и с помощью полиграфа выяснится, кому можно верить. Каждый честный ответ на сложные, а порой и неприятные, вопросы имеет свою цену. Но правда того стоит. Если участники будут откровенными до конца, то получат денежное вознаграждение в размере 100 000 гривен.
5 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 01.03.2021 на СТБ в 19:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.