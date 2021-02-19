Детектор лжи-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.02.2021)
19 февраля 2021 09:57
Детектор лжи-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.02.2021)
пресс-служба
22 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Детектор лжи-11.
Детектор лжи-11: Герой выпуска – 36-летний Богдан Оба. Он пришел на проект, чтобы доказать свою верность возлюбленной 38-летней Ирине. Девушка не раз ловила Богдана, когда тот ходил на свидания с другими девушками. И сейчас пара разошлась надолго. Но мужчина готов отказаться от привычного способа жизни и быть честным с Ириной. Насколько, узнает детектор лжи.
4 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 22.02.2021 на СТБ в 19:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.