Холостяк-11: первый поцелуй, раздевание на групповом свидании и противостояние двух домов

Уже сегодня, 19 марта, в 19:00 на телеканале СТБ состоится 3 выпуск проекта «Холостяк»!

Главный герой Михаил Заливако отправится на новые свидания, в ходе которых лучше познакомится с участницами. Что еще приготовил 3 выпуск романтического реалити – подробнее в анонсе.

Проект «Холостяк» набирает обороты. Главный герой продолжает лучше узнавать девушек, которых оставил в реалити. Но эмоции возьмут верх, когда соперницы узнают о двух домах...

Новые эмоции, свидания и, наконец-то, первый поцелуй! С кем у Михаила завяжется крепкая ментальная связь, а кто настойчиво продолжит выяснять отношения? Одна из участниц решится на шаг, о котором мало кто может даже заподозрить, и уведет Холостяка из эпицентра скандала.

Девушки из одного дома решат воспользоваться моментом и устроить цветочную вечеринку, приуроченную дню рождению одной из участниц. Холостяк получит записку, но не будет знать, кто же виновница торжества. Однако у мужчины уже были планы на этот день – индивидуальное свидание. Какое решение примет Михаил, чтобы разрешить ситуацию и не обделить вниманием девушек?

Зритель уже убедился в том, что Михаил принимает решения быстро и уверенно. Поэтому главный герой устроит не одно групповое свидание, а сразу несколько, чтобы лучше узнать участниц. Девушки идут в наступление и начинают новую борьбу за внимание мужчины. Одна из соперниц решит раздеться на групповом свидании. Чем это для нее обернется?

И главная интрига – неужели Холостяк попрощается сразу с одним домом? Не пропустите противостояние Дома у озера и Дома в лесу! Включайте телеканал СТБ сегодня в 19:00 и узнайте все подробности 3 выпуска проекта «Холостяк»!