МАСКА: на сцене шоу выступит новый герой – аристократичный Ворон

Грандиозное шоу «МАСКА», новый эпизод которого выйдет 20 марта в 21:00 на канале «Украина», готовит для зрителей немало сюрпризов.

В девятом выпуске проекта на сцену выйдет новый загадочный герой – изысканный Ворон, который станет суперзвездным гостем «МАСКИ»

Мы создавали этот образ, точно не зная, какая звезда в нем будет скрываться, – раскрывает секрет дизайнер Леся Патока. – Поэтому этот костюм очень универсален – он может меняться как в ширину, так и в высоту. Перья для Ворона мы заказывали за границей, их там использовано не менее 1000 единиц. Все это мы клеили вручную, тщательно выкладывая каждое перышко.

К слову, для костюма Ворона дизайнер заказала три вида перьев разной длины. Головной убор – цилиндр с оригинальным оформлением – делали на заказ, а также специально отливали клюв и создавали огромные лапы.

Зрители и звездные детективы увидят всего одно выступление и одну серию подсказок об этом герое, поэтому соответственно будет только один шанс догадаться, кто находится под этой маской. Но Ворон расскажет о себе факты, которые помогут раскрыть его личность.

Все мы с чего-то начинали, и я так же должен благодарить судьбу за окружение, в котором формировалась моя личность. У меня есть нечто общее с рэпером Ярмаком, ученым Патоном и ведущим Мирошниченко, – признается Ворон. – А еще есть родственники – другие птицы. Кукушки – мои особые родственники. Я люблю танцевать. Вспомните, кто пел эту песню, и вы будете знать мое имя.

На грандиозной сцене канала «Украина» Ворон выполнит суперхит «Юра, прости» группы «НЕАНГЕЛЫ» и еще больше запутает детективов. Кто скрывается под этой маской – мужчина или женщина? Даже Андрею Данилко, который своим профессиональным глазом определяет пол звезды в костюме, на этот раз будет непросто. Но долго гадать зрителям не придется, ведь Ворон рассекретит свою личность сразу после выступления.

Также в новом выпуске гипершоу «МАСКА» зрители увидят новые выступления абсолютно всех участников, оставшихся в шоу, – яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, эпатажного Сома, веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога и невероятно милого Циклопа. Чем будут удивлять герои на этот раз? И кого из них рассекретят зрители?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 20 марта, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,