МАСКА: на сцене шоу выступит новый герой – аристократичный Ворон
Грандиозное шоу «МАСКА», новый эпизод которого выйдет 20 марта в 21:00 на канале «Украина», готовит для зрителей немало сюрпризов.
Мы создавали этот образ, точно не зная, какая звезда в нем будет скрываться, – раскрывает секрет дизайнер Леся Патока. – Поэтому этот костюм очень универсален – он может меняться как в ширину, так и в высоту. Перья для Ворона мы заказывали за границей, их там использовано не менее 1000 единиц. Все это мы клеили вручную, тщательно выкладывая каждое перышко.
Зрители и звездные детективы увидят всего одно выступление и одну серию подсказок об этом герое, поэтому соответственно будет только один шанс догадаться, кто находится под этой маской. Но Ворон расскажет о себе факты, которые помогут раскрыть его личность.
Все мы с чего-то начинали, и я так же должен благодарить судьбу за окружение, в котором формировалась моя личность. У меня есть нечто общее с рэпером Ярмаком, ученым Патоном и ведущим Мирошниченко, – признается Ворон. – А еще есть родственники – другие птицы. Кукушки – мои особые родственники. Я люблю танцевать. Вспомните, кто пел эту песню, и вы будете знать мое имя.
Также в новом выпуске гипершоу «МАСКА» зрители увидят новые выступления абсолютно всех участников, оставшихся в шоу, – яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, эпатажного Сома, веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога и невероятно милого Циклопа. Чем будут удивлять герои на этот раз? И кого из них рассекретят зрители?
Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 20 марта, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,