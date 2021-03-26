Стосується кожного: в ток-шоу – о жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине

Стосується кожного: в ток-шоу – о жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине

В пятницу, 26 марта, в 18:00 на «Интере» смотрите новый выпуск социального ток-шоу Касается каждого – Убийство из-за детского доверия.

В новом выпуске Стосується кожного 2021 будут разбираться в вопиющей истории: в начале марта внезапное исчезновение и смерть 7-летней девочки шокировали жителей Херсонской области. Что произошло и кто виноват в гибели ребенка, будут разбираться гости и эксперты программы.

7-летняя Мария Борисова из Херсонской области 7 марта вышла из дома и не вернулась. Девочку разыскивали 5 дней. 11 марта изуродованное тело ребенка в белом мешке нашли недалеко от ее дома, в соседском сарае. Местные жители уверены: туда тело подбросили, ведь раньше это место неоднократно осматривали.

Мы до последнего искали Машу, надеялись, что она будет жива. Но ребенок был найден мертвым, – вспоминает Алла Гуртовая, социальный педагог школы, в которой училась девочка.

Стосується кожного: в ток-шоу – о жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине / пресс-служба

Подозреваемого в убийстве ребенка задержали через три дня после того, как нашли тело. Им оказался близкий друг родителей Марии – 62-летний Николай, которого она хорошо знала. Накануне исчезновения девочка вместе с отцом приходила к этому соседу в гости.

В субботу Маша была у Коли вместе с отцом, значит, она спокойно могла к нему зайти, – считает соседка Борисовых.

Стосується кожного: в ток-шоу – о жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине / пресс-служба

Через 3 дня после задержания мужчина признался в убийстве и изнасиловании ребенка. Однако дочь Николая, Елена Волчанина, не верит в его причастность к жестокому убийству девочки. Она уверена, что ее отец стал заложником своего уголовного прошлого:

Считаю, что мой отец не виноват. Он не педофил и не убийца маленьких детей. Его сильно побили и вынудили признаться.

Несмотря на большой резонанс вокруг этого дела, в нем остается много вопросов. Журналисты программы «Касается каждого» вместе с экспертами ток-шоу будут выяснять, действительно ли задержанный – жестокий убийца, воспользовавшийся доверием соседского ребенка, или просто удобный подозреваемый, который отвечает за чужое преступление? И почему трагедия стала возможной в селе, где девочка с рождения знала каждого человека и чувствовала себя в безопасности?

Стосується кожного: в ток-шоу – о жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине / пресс-служба

Разбираться в ситуации будут медицинский психолог Наталья Бугаева, адвокат Руслан Сушко, судмедэксперт Елена Федорова, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, главный редактор телеканала НТН Александр Лукьяненко.

Каждый раз, когда в студии мы обсуждаем причины убийства ребенка, очень хочется верить, что такой кошмар больше никогда не повторится, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – Что каждый из нас обязательно поговорит со своими детьми, предупредит их о возможной опасности. И сам будет более разборчивым в знакомствах и отношениях. Но, к сожалению, родители снова и снова теряют бдительность. А мы теряем самое дорогое – детей. Надеюсь, сегодняшний эфир поможет установить истину и наказать убийцу, который воспользовался детской доверчивостью и забрал жизнь маленькой девочки. Берегите своих детей!

Что нужно делать нам, взрослым, чтобы защитить детей от насилия? Не пропустите откровенный разговор, который касается каждого из нас, в ток-шоу «Касается каждого», в выпуске «Убийство из-за детского доверия» – сегодня в 18:00 на телеканале «Интер».