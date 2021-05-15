Влад Яма трогательно признался в любви жене и сыну ‒ фото
15 мая 2021 18:00
Влад Яма с женой и сыном
социальная сеть Instagram
Сегодня, 15 мая, в Украине отмечают Международный день семьи.
Влад Яма в этот день признался, что самым большим достижением в своей жизни считает свою семью. Мужчина поделился семейным фотоснимком с сыном Леоном и женой Лилианой.
В кадре супруги и их сын облачились в белые рубашки и расположились близко друг к другу. Лилия обняла Леона за плечи, а Влад прислонил к себе самых родных людей.
Найбільше досягнення мого життя ‒ кохаю вас!
Влад Яма с женой и сыном / социальная сеть Instagram
Ми прийшли на цю землю, щоб бути щасливими і отримувати задоволення. Багато хто шукає це щастя ‒ а воно знаходиться в нас самих.А якщо поруч кохані, найрідніші та ще й щасливі, воно помножується в мільон разів. Моя сім’я ‒ моє щастя, натхнення, мотивація і любов. Вітаю всіх з міжнародним днем сім‘ї. Бажаю кожному з вас тепла та гармонії. І знайти в собі своє щастя.
Напомним,
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Влад Яма с женой и сыном / социальная сеть Instagram