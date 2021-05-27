Владимир Остапчук в сериале "Люся Интерн" устроил "прожарку" Олегу Виннику: Если что, это не моя шутка!
27 мая 2021 12:20
Телеведущий Владимир Остапчук
пресс-служба канала Украина
Этим летом зрители канала «Украина» увидят премьеру 40-серийного ситкома «Люся Интерн». Одним из героев комедийного сериала стал Владимир Остапчук.
Владимир Остапчук.
Я играю ведущего своего Stand up шоу, – сказал Владимир Остапчук. – И очень круто, что мне дали возможность адаптировать свою роль в сценарии. Поэтому все шутки мои.
Создатели сериала сделали классный сценарный ход, потому что stand up – это в какой-то степени «прожарка», – поделился ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук. – То есть то, что ты не можешь сказать человеку в лицо, говоришь ему через шутки и юмор. Поэтому два главных героя сериала «Люся Интерн» во время своего выступления на сцене рассказывают всю правду-матку про коллег посредством юмора.
Съемки сериала "Люся Интерн" / пресс-служба канала Украина
Но так как на сцене прозвучит имя известного певца Олега Винника, ведущий заранее предупредил:
Олег, если что, это не моя шутка!
Напомним,