Владимир Остапчук в сериале "Люся Интерн" устроил "прожарку" Олегу Виннику: Если что, это не моя шутка!

27 мая 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Владимир Остапчук в сериале
Телеведущий Владимир Остапчук
пресс-служба канала Украина

Этим летом зрители канала «Украина» увидят премьеру 40-серийного ситкома «Люся Интерн». Одним из героев комедийного сериала стал Владимир Остапчук.

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Команда сериала «Люся Интерн» уже который месяц работает над крутым сценарием, постоянно находится в павильоне, где во время репетиций, съемок и в перерывах можно услышать смех, шутки и увидеть очередную импровизацию. Здесь царит прекрасная и теплая атмосфера! Одним из звездных гостей на съемочной площадке стал известный шоумен Владимир Остапчук.

Я играю ведущего своего Stand up шоу, – сказал Владимир Остапчук. – И очень круто, что мне дали возможность адаптировать свою роль в сценарии. Поэтому все шутки мои.

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По словам ведущего шоу «МАСКА», съемки на телевидении и в сериале очень отличаются. Приходится делать больше дублей и нужно доводить определенные эмоции до автоматизма. Однако тематика stand up ему очень близка.

Создатели сериала сделали классный сценарный ход, потому что stand up – это в какой-то степени «прожарка», – поделился ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук. – То есть то, что ты не можешь сказать человеку в лицо, говоришь ему через шутки и юмор. Поэтому два главных героя сериала «Люся Интерн» во время своего выступления на сцене рассказывают всю правду-матку про коллег посредством юмора.

Съемки сериала "Люся Интерн" / пресс-служба канала Украина

Но так как на сцене прозвучит имя известного певца Олега Винника, ведущий заранее предупредил:

Олег, если что, это не моя шутка!

Напомним, 

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