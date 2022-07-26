Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO

26 июля 2022 15:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO
Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO
Пресслужба

Нове ім’я на просторах українського пост-панку – гурт SPOKUSY, який презентував новий трек ORDLO.

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Гурт  SPOKUSY з'явився на українській неформальній сцені досить недавно. SPOKUSY – це проєкт відомого в українській неформальній тусовці Ігора Черепанова, фронтмена відомого метал-гурту ANGIAZMA, організатора численних столичних рок-вечірок, арт-директора декількох клубів, та Алекса Дарієна – вокаліста багатьох українських гуртів.

Хлопці познайомилися кілька років тому, минулого року в якості творчого експерименту вирішили спробувати грати пост-панк. Але головним каталізатором до створення гурту стала саме війна.

Ми писали демки, думали над форматом, але все було досить повільно. А 24 лютого було як відро холодної води на голову. Зрозуміли, що коли, як не зараз? Так з'явився гурт SPOKUSY. Ми граємо на контрастах темряви і світла. Випромінюючи світло у пітьмі, ми виплеcкуємо назовні свою таємну пристрасть та любов, ненависть та крик, тому що тільки в темряві все підсвідоме вилазить назовні, і саме тоді це можливо рішуче перенаправляти в яскравий спалах пронизливої сяючої енергії спокус, – розповідає гурт.

Свою музику гурт записав на студії андеграунд лейблу Plan, яка наразі знаходиться у Львові на старому покинутому заводі. За їх словами, це місце їм неймовірно нагадало архітектуру Манчестеру – міста, де зароджувались пост-панк настрої! Саме тому частину відеокліпу на провокативний трек ORDLO вони відзняли там, у Львові!

Київ та Львів дуже цікаво переплітаються в нашій відеороботі – різні настрої, різні емоції та і ми з Алексом дуже різні! – коментує Ігор Черепанов.

Режисером відео став Андрій Коротич, відомий своєю співпрацею з Vogue, Aghiazma, «Обійми Дощу», GrimFaith та багатьма іншими гуртами.

Ця пісня про відчуття і стан людини під час тривожних, неочікуваних подій, що відбуваються поруч. Відео ми відзняли геть недавно, у кінці червня. Зйомка проходила на кількох локаціях – у скейт-парку «Гавань» та в районі Поштової площі, а впоралися ми менше, ніж за 5 годин, – згадують музиканти. – У нашого вокаліста вкрали окуляри, які він купив за 10 хвилин до початку зйомок на барахолці, вони лежали в пакеті з купою інших речей, і нам, чесно кажучи, дуже цікаво, що за людина це зробила і чому вона вибрала саме їх. Але хай це буде нашою найбільшою проблемою!

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